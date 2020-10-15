Кому и за что в Украине платят от 50 тысяч зарплаты: как изменится рынок труда

Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий в Украине стала сфера IT. По данным статистики одного из крупнейших кадровых порталов, именно в этой сфере можно заработать более 50 тыс. грн. Ранее в рейтинг попали и менеджеры высшего звена, но в последний месяц программисты их оттеснили.

О том, кому и за какие навыки работодатели готовы платить больше всего, и какие тенденции в оплате труда нас ждут в будущем – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто зарабатывает больше всех?

В рейтинге высокооплачиваемых вакансий пока единолично лидирует сфера IT. Топ-9 самых прибыльных профессий именно оттуда:

Magento-программист 55 000 грн;

Python-программист 52 000 грн;

Тим лид 50 000 грн;

C++ программист 50 000 грн;

Magento-программист 49 800 грн;

Программист Java 47 500 грн;

Веб-аналитик 40 000 грн;

C# программист 40 000 грн;

IOS-программист 40 000 грн.

Эта тенденция в целом сохранится и дальше, уверяет эксперт рынка труда Татьяна Пашкина:

"Пока нету других сфер, которые бы имели такой финансовый запас, чтобы существенно увеличить зарплаты. Кризис только увеличил разрыв. Мне кажется, что другие профессиональные сферы не всегда смогут конкурировать с IT. Ведь у них есть много иностранных заказчиков, которые могут оплачивать работу по европейским, а не украинским стандартам".

За что работодатели готовы платить больше всего?

Обобщенно, если вы хотите быть высокооплачиваемым сотрудником, то должны уметь работать с новыми технологиями. Переход к диджитал – это стабильная тенденция последних лет. Все что может быть диджитализовано – уже или в процессе или является таковым. Потому диджитал направления – больше всего затребованы. Диджитал - это не только программирование, то и тестирование, диджитал-маркетинг, СММ, SEO и так далее. Даже врачи и учителя без диджитала – никуда. Потому все, что касается компьютеров, затребовано у работодателей сейчас и будет актуально дальше.

Также соискателю прибыльной вакансии нужно хорошо знать английский, чтобы быть приобщенным к международному сообществу, иметь возможность поучаствовать в проектах и грантах.

Что ждет рынок в будущем?

Исходя из тенденций, могут появиться и новые профессии, которые ворвутся в рейтинги наиболее оплачиваемых, но будут тесно связаны с нынешними лидерами.

"К примеру, автоматизация тех же аграриев, или других профессиональных сфер. – предполагает Татьяна Пашкина. – Возможно, если у нас будет работа над вакциной от COVID-19. Тогда точечно будут высокооплачиваемые фармацевты, генетики, биогенетики. Но мне кажется, что потенциал рынка украинских работодателей не очень большой".

Лишь у некоторых сфер есть небольшой шанс стать более прибыльными. В целом же, зарплаты IT-сферы и дальше будут гораздо выше всех других. Ведь сейчас, когда у нас кризис, многие работодатели максимально экономят на всех ресурсах, в том числе человеческих. Говорить о повышении зарплат в таких условиях не приходится. Более того, Татьяна Пашкина уверена, во многих сферах система оплаты труда может измениться:

"Если раньше были вакансии, где большая часть оплаты – это стабильный оклад и небольшой процент был бонусным, то теперь многие работодатели настроены на то, чтобы сделать постоянную часть минимальной, а процент – максимальным. Они хотят ориентироваться на то, чтобы человек больше работал на результат (процент или бонус). Это выгодно и работодателю, и сотруднику. Ведь оба могут заработать гораздо больше, чем планировали изначально. Не знаю, сможем ли мы сразу настроить эти системы так, чтобы люди понимали, что это также справедливая оплата труда, где они могут получить нормальные деньги, не работая по 12 часов в сутки. Если же внедрение системы пройдет неудачно, люди "проголосуют ногами", просто уедут работать за границу".

Что интересно, эта система касается не только продаж и услуг, где работник получает процент от прибыли. В других сферах он может также получать поощрение, но благодаря сокращению расходов. Например, в логистике или бухгалтерии. Работники там могут получать премиальную часть за то, что они что-то сэкономили, оптимизировали какие-то бизнес-процессы. Даже работникам HR сейчас пытаются сделать минимальную ставку, а все остальное – это премия за закрытые вакансии, или людей, которые прошли испытательный срок.

В целом система дает новые возможности, но создает и риски. Людям, которые привыкли работать на постоянной ставке и рассчитывать на определенную сумму в конце месяца, будет сложно перестроиться. Но пока это единственный способ заставить свою собственную сферу деятельности приносить больше денег.