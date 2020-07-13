Коммунальщикам дадут доступ в квартиры украинцев: как "слуги народа" хотят изменить правила

В Украине ряд "слуг народа" подготовил скандальный законопроект №2458 ко второму чтению. Если в первом варианте документа доступ в жилье разрешали за любое нарушение договора, то сейчас такое право получит только представитель газовый оператор.

При этом операторам разрешат спустя 30 дней после предупреждения отключать должников от голубого топлива.

О том, как изменили законопроект и что предлагают "слуги народа" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Коммунальщикам разрешат врываться в квартиры украинцев

В первой редакции законопроекта говорилось, что за нарушение условий договора (в том числе и за долги) поставщик мог вламываться в квартиру. Автор законопроекта Евгений Пивоваров в комментарии OBOZREVATEL заверил, что эту норму ко второму чтению уберут.

Однако в результате ее не убрали, в сего лишь перефразировали. Теперь в документе написано: "Представитель оператора газораспределительной системы или иного предприятия, с которым заключен договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения, имеет право доступа к жилью". Это якобы должно обеспечить безопасность. Мол, если в квартире утечка, поставщик имеет право в нее попасть.

Юрист Александр Плахотник уверен: такая формулировка нарушает статью 30-ю Конституции Украины (о неприкосновенности жилья).

"Если бы в документе речь шла о доступе в жилье при условии, если без такого доступа представителя оператора была бы угроза жизни, тогда бы не было и претензий. Сейчас же не понятно, что может быть основанием для доступа в жилья, не станет ли задолженность причиной для того, чтобы попасть в квартиру и принудительно отключить газоснабжение", – говорит OBOZREVATEL Плахотник.

В новом законопроекте предлагают дать доступ в жилье украинцев Сайт Рады

С такими выводами юриста соглашаются и в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады. Там отмечают: "Предложенное законопроектом положения относительно установления законодательством порядке доступа к жилью является неприемлемым учитывая положения Основного Закона Украины (Конституции – ред.)"

Кроме того, согласно документу, отключить газ могут при условии, если у дома есть задолженность, о которой письменно предупредили и за 30 дней должник никак не отреагировал на претензию.

Кстати, норму о доступе в жилье не поддерживали даже соавторы законопроекта. Еще один из авторов законопроекта Юрий Камельчук также подтвердил в разговоре с OBOZREVATEL: документ примут без скандальной правки. "Я уточнял, поддерживается ли эта норма: не поддерживается, если она осталась, она должна быть изменена или выкинута вообще. Если это так будет оставаться, то я отзову свою подпись и не буду голосовать во втором чтении", – сказал Камельчук.

Как и говорил Камельчук, норму изменили. Правда, ее условия частично остались.

С жильцами заключат договора без их согласия

"Каждый собственник многоквартирного дома должен был заключить договор в бумажном виде. Люди не хотели быть инициаторами этого самостоятельно. На 1 мая 2020 года очень мало было договоров", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL Пивоваров.

У украинцев был год на то, чтобы выбрать, какой формат отношений с поставщиком выбрать: коллективный или индивидуальный. Если этот шанс проигнорировать, с каждым автоматически подпишут индивидуальный договор, а с ним придется внести абонплату в размере 15-22 грн.

С одной стороны, в Украине необходимо менять закон о жилищно-коммунальных услугах. Как минимум нужно усовершенствовать вопрос подписания договоров. А вот с доступом в квартиры есть целый ряд вопросов. И хотя отключать коммунальные услуги должникам – общемировая практика, украинская Конституция запрещает без угрозы здоровью или без санкции суда вторгаться в чужую недвижимость.