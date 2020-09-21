Украинцы будут переплачивать за тепло в разы: для кого взлетят суммы и что должен сделать каждый

Большинство украинских домов, несмотря на официальный отчет властей, полностью к отопительному сезону не готово. Из-за неутепленных стен, дырявых окон и щелей в дверях львиной доли семей придется платить за отопление в два раза больше.

О том, как подготовить свой дом к зиме и что сделать, чтобы платить на 50-70% меньше, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто и сколько платит за тепло

В Украине в разных городах и даже районах действуют разные тарифы на тепло. По-разному могут платить даже два похожих соседних дома, которые имеют одного поставщику. Если на сам тариф повлиять рядовой семье сложно, то на суммы в платежках может повлиять каждый.

К примеру, в прошлом отопительном сезоне стоимость за обогрев одного квадратного метра могла отличаться в Киеве в три раза. В то время как одни платили 30 грн за квадрат, другим же приходилось отдавать около 10 грн.

Чтобы узнать, придется ли вам переплачивать, достаточно всего лишь вспомнить, например, платежку за февраль прошлого года. Если квадрат обходился дороже, чем в 15 грн, вы платите за обогрев улицы, а не своей квартиры.

Стандартный многоквартирный дом до тепломодернизации потребляет в два раза больше тепла, чем нужно, рассказывает OBOZREVATEL глава Ассоциации ЖСК и ОСМД Константин Киричук. Гкал "уходят" через неутепленные крышу, окна, двери, подвал и стены, а платят за них жильцы таких домов.

И исправить эту ситуацию может любая семья. Первый шаг – создать ОСМД. Тогда можно собрать средства на утепление, получить грант или помощь от местной власти. Но даже в активном Киеве ОСМД создали только в около 20% домов, говорит Киричук.

Тепло теряется через крышу А. Ковалишин

Иногда на утепление даже не нужно собирать дополнительные взносы. В крупных домах по итогам года остаются неиспользованные средства. В Киеве, как и в большинстве других городов, из местного бюджета готовы компенсировать 70% расходов на тепломодернизацию. То есть сумму, которая и так осталась на счете, в несколько раз увеличат и можно будет, например, поменять окна в подъезде или установить индивидуальный тепловой пункт.

"Большой дом собирает большие взносы. Соответственно в нем есть ресурс. За год на счетах моего дома (359 квартир) аккумулируется 50-60 тыс. грн. Программа 30 на 70 требует, чтобы на счету ОСМД было как минимум 30% от того, что хотите потратить, остальное дадут из бюджета. Если у меня есть 50 тыс., то еще минимум 75 тыс. мне дадут", – рассказывает Константин Киричук.

Комплексные энергоэффективные мероприятия позволяют сэкономить в домах советской постройки порядка 30-50% энергоресурсов. А иногда даже и 70%. Пропорционального снизятся и суммы в платежках, рассказывает OBOZREVATEL начальник отдела по коммуникациям поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO Антон Ковалишин.

В Киеве есть реальные примеры, когда до тепломодернизации отопление квадратного метра стоило 32 грн, а после – всего 10. К примеру, если в "двушке" площадью 50 квадратных метров за тепло приходилось до утепления отдавать 1600 грн, то после – всего 500 грн.

Учитывая, что в следующем отопительном сезоне цена на тепло может меняться каждый месяц и в холодные месяцы вырасти на 16%, каждая семья в неутепленном доме, а таких абсолютное большинство, будет тратить тысячи гривен на отопление улицы.

Как платить в разы меньше

"Чтобы добиться максимального результата для уменьшения платежки за отопление, необходимо модернизировать систему отопления – автоматизировать индивидуальный теплопункт, который будет гибко реагировать на изменение температуры на улице и регулировать подачу теплоносителя в здание, выполнить балансировку стояков, при возможности снабдить радиаторные батареи регуляторами тепла, в идеале – тоже с автоматическим регулированием", – рассказывает Ковалишин.

От состояния сетей зависят суммы в платежках А. Ковалишин

Кроме того, нужно утеплить все здание по периметру, начиная от цоколя на глубину промерзания и заканчивая крышей. Глава Союза совладельцев жилья Днепровского района Антонина Тимошенко уверена: заниматься состоянием дома нужно ежедневно, а не только перед началом отопительного сезона.

Это постоянная работа, которую должен выполнять глава ОСМД. "Утепление не тот вопрос, которые решается перед или после отопительного сезона. Об этом нужно думать постоянно. Перед началом отопительного сезона уже слишком поздно. Изоляция труб, состояние крыши, дверей, которые постоянно должны плотно закрываться, а еще подвал, стены, вентиляция. Это все ежедневная работа", – поясняет Тимошенко.

Независимо от того, выполнены ли мероприятия по энергоэффективности в здании или нет, перед каждым отопительным сезоном важно удостовериться в его готовности к подаче тепла и в целом к зимним холодам, добавляют в Yasno. Для этого специальной комиссией в составе представителей теплоснабжающей организации, обслуживающей дом организации (УК, ОСМД, ЖСК) и жильцов дома оформляет акт готовности здания к осенне-зимнему отопительному сезону. Без этого акта поставщик может отказать в подаче тепла в дом.

Трубы должны быть утеплены А. Ковалишин

В акте готовности отражаются такие моменты, которые может проверить самостоятельно и каждый небезразличный житель дома:

Состояние инженерных коммуникаций в подвале – есть ли свищи, протечки, ржавчина на запорной арматуре. Недочеты необходимо устранить. Трубы подачи тепла должны быть изолированы с помощью утеплителя толщиной не меньше диаметра трубы.

Наличие и состояние теплосчетчика.

Целостность ограждений и покрытия крыши , чтобы не было замоканий, свищей, через которые потом будут попадать осадки, замерзать в лед, разрывать покрытие. Тут же следует проверить наличие растительности на крыше. Бывает, что на крышу ветром заносит семена растений, и начинают расти деревья, которые своими корнями разрушают покрытие. Нужно следить, чтобы растений на крыше не было.

Состояние стен – нет ли трещин, отслоения облицовки, утеплителя.

Состояние подъезда – плотность закрытия дверей, наличие доводчиков или элементарной пружинки.

Целостность стекол в подъезде.

Должна быть выполнена промывка системы отопления, поскольку отложения солей в инженерных коммуникациях могут уменьшать теплоотдачу.

Состояние вентиляционных каналов и воздуховодов – чтобы в них не было засоров, строительного мусора.

Состояние канализационных стоков и водосточных труб. Чтобы водосточные трубы не были ржавыми, изношенными, не были засорены.

Если дом к отопительному сезону не готов, вероятнее всего, вам придется переплачивать всю зиму. Тут также важно отметить, что полный энергоаудит дома и правильные советы может дать только профессионал. Услуги энергоаудитора, зависимо от количества квартир, обойдутся в 50-100 грн с каждой семьи. Но после его рекомендаций можно будет получить грант, податься на городскую программу и иметь конкретный план действий с прогнозом результата.

Подробнее о том, что такое энергоаудит, зачем он нужен и как посчитать возможную экономию, читайте вскоре на OBOZREVATEL.