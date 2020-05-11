Отключат горячую воду и повысят тариф на газ: что ждет украинцев летом

В Украине тарифы на газ уже летом будут формироваться на рыночных условиях, со следующей недели начнут отключать горячую воду, а цены на электроэнергию могут вырасти на треть уже в ближайшем времени.

О том, как и когда изменится коммуналка в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Горячую воду будут отключать на недели

В разных городах Украины в лучшем случае на две недели будут отключать горячую воду для того, чтобы провести гидравлические испытания. Они нужны для подготовки к следующему отопительному сезону. В Киеве, например, собирались проводить испытания еще в апреле, но тогда такое решение отсрочили, чтобы дождаться конца карантин.

Карантин продлили до 22 мая, так долго ждать не получится. Поэтому уже с 12 мая в разных районах столицы начнут на две недели отключать горячую воду (по очереди). Ранее в столице заявляли, что предлагают Кабмину пересмотреть правила проведения работ, чтобы сократить сроки отключения. Однако такое предложение должного отклика не получило. Горячую воду буду отключать на две недели.

"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды – это дискомфорт и мы извиняемся у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и его сотрудники будут максимально качественно и оперативно выполнять эти работы", – сказал заместитель главы КГГА.

Во время гидравлических испытаний трубопроводы заполняют охлажденной водой под давлением на 25% выше нормативного. Таким образом находят "слабые места" в теплосетях.

Новые тарифы на газ

Уже с 1 июля 2020 года украинцы будут покупать голубое топливо по тем же тарифам, что и промышленность. Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза", но только до лета. Еще целый год газ должны продавать по установленным тарифам поставщикам тепла и горячей воды, а вот сам газ украинцы будут покупать по рыночной цене.

Летом голубое топливо традиционно дешевеет из-за снижения спроса. Однако в этом году ситуация может быть обратной. С одной стороны появятся рыночный цены, а с другой – возможно, после карантина начнет восстанавливаться энергетический рынок. С учетом рекордных запасов, уже летом голубое топливо может стоить около 4,3 грн за кубометр, предполагает аналитик Егор Комов. Это примерно на 10-15% дороже, чем сейчас.

Тарифы на электроэнергию могут вырасти в ближайшее время

Сейчас украинцы в среднем платят за электроэнергию почти 1,1 грн за кВт-час. При этом первые 100 кВт-час стоят по 90 копеек, а каждый следующий – 1,68 грн. В НКРЭКУ же предлагают усредненный тариф на уровне 1,4 грн. То есть возможное подорожание составит 30%.

Эксперт в сфере энергетики Мирослава Качко уверена: повышать тарифы населению нужно было еще в прошлом году. С 1 июля 2019 года работает свободный рынок (именно его запуск и спровоцировал дисбаланс, так как не была решена проблема задолженностей), и по идее украинцы должны были платить за "свет" по рыночным тарифам.

Однако Кабмин тогда принял решение заморозить повышение и утвердил специальный указ. "По закону, предприятиям эту разницу между рыночным тарифом и тем, какой тариф назначен, должны компенсировать из бюджета. Разумеется, этого не происходит. Сейчас стоимость электроэнергии для населения не соответствует рыночному уровню, и мы должны плавно уходить от перекрестного субсидирования", – уверена Качко.

Семья, которая сейчас платит за электроэнергию, предположим, 200 грн в месяц, согласно предложению НКРЭКУ, после пересмотра тарифов должна будет потратить 260 грн. Причем субсидиантам эту разницу полностью покроет государство, а вот остальным придется переплатить.

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