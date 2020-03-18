Коронавирус в Украине: что ввели в Киевской области и почему не стоит паниковать

В Украине в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях ввели режим чрезвычайной ситуации. Это решение приняла областная власть в каждом регионе отдельно.

О том, что изменится после введения ЧС и почему украинцам рано паниковать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Чрезвычайная ситуация – это что?

Чрезвычайная ситуация в области – это когда на определенной территории есть угроза для жизни. Важно не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. В СМИ несколько дней обсуждают возможность введения последнего (это может случиться впервые в истории Украины).

А вот чрезвычайная ситуация вводилась не раз. Если совсем упростить, чрезвычайную ситуацию можно понимать, как режим максимальной готовности к опасности, координацию всех усилий для обеспечения безопасности. Все системы должны быть наготове, власти должны организовать штабы и информировать население.

При чрезвычайной ситуации украинцы должны:

получать информацию о ситуации;

использовать средства защиты (маски).

И на этом все требования заканчиваются. В то же время власти должны:

возмещать ущерб , нанесенный в результате ситуации;

компенсировать работу в зоне чрезвычайной ситуации;

предоставлять психологическую, информационную и медицинскую помощь населению;

поддерживать в постоянной готовности общегосударственную и территориальную системы наблюдения и контроля;

контролировать качество продуктов, обеспечивать наличие лекарств и т.д.

Чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения?

Чрезвычайное положение может ввести своим указом только президент, а позже его должна утвердить Рада.

При ЧП:

можно устанавливать комендантский час. То есть запрещать выходить на улицу в определенное время;

можно проверять документы у всех подряд , проводить досмотры и даже обыскивать авто, квартиры и другие помещения;

если нарушил условие карантина, могут силой отправить домой (в место проживания);

могут запретить продавать, например, алкоголь;

приостанавливается деятельность политических партий и объединений граждан, если их деятельность препятствует нормализации обстановки;

ограничивается работа СМИ и доступ граждан к информации, запрещается изготовление информационных материалов, которые "могут дестабилизировать обстановку";

Закон о ЧП также разрешает ограничивать продажу продуктов (чтобы не было ажиотажного спроса), переориентировать производство и использовать ресурсы предприятий. Все это нужно для того, чтобы в крайнем случае можно было взять ситуацию под контроль.

В то же время ЧС – это всего лишь "желтый цвет" перед объявлениям реального чрезвычайного положения. И это решение, согласно информации OBOZREVATEL, покамест только рассматривается.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся