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18 марта • обновлено в 14:44
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Коронавирус в Украине: что ввели в Киевской области и почему не стоит паниковать

1.4т
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В Украине в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях ввели режим чрезвычайной ситуации. Это решение приняла областная власть в каждом регионе отдельно.

О том, что изменится после введения ЧС и почему украинцам рано паниковать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Чрезвычайная ситуация – это что?

Чрезвычайная ситуация в области – это когда на определенной территории есть угроза для жизни. Важно не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. В СМИ несколько дней обсуждают возможность введения последнего (это может случиться впервые в истории Украины).

А вот чрезвычайная ситуация вводилась не раз. Если совсем упростить, чрезвычайную ситуацию можно понимать, как режим максимальной готовности к опасности, координацию всех усилий для обеспечения безопасности. Все системы должны быть наготове, власти должны организовать штабы и информировать население.

При чрезвычайной ситуации украинцы должны:

  • получать информацию о ситуации;

  • использовать средства защиты (маски).

Коронавирус в Украине: что ввели в Киевской области и почему не стоит паниковать

И на этом все требования заканчиваются. В то же время власти должны:

  • возмещать ущерб, нанесенный в результате ситуации;

  • компенсировать работу в зоне чрезвычайной ситуации;

  • предоставлять психологическую, информационную и медицинскую помощь населению;

  • поддерживать в постоянной готовности общегосударственную и территориальную системы наблюдения и контроля;

  • контролировать качество продуктов, обеспечивать наличие лекарств и т.д.

Чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения?

Чрезвычайное положение может ввести своим указом только президент, а позже его должна утвердить Рада.

При ЧП:

  • можно устанавливать комендантский час. То есть запрещать выходить на улицу в определенное время;

  • можно проверять документы у всех подряд, проводить досмотры и даже обыскивать авто, квартиры и другие помещения;

  • если нарушил условие карантина, могут силой отправить домой (в место проживания);

  • могут запретить продавать, например, алкоголь;

  • приостанавливается деятельность политических партий и объединений граждан, если их деятельность препятствует нормализации обстановки;

  • ограничивается работа СМИ и доступ граждан к информации, запрещается изготовление информационных материалов, которые "могут дестабилизировать обстановку";

Закон о ЧП также разрешает ограничивать продажу продуктов (чтобы не было ажиотажного спроса), переориентировать производство и использовать ресурсы предприятий. Все это нужно для того, чтобы в крайнем случае можно было взять ситуацию под контроль.

В то же время ЧС – это всего лишь "желтый цвет" перед объявлениям реального чрезвычайного положения. И это решение, согласно информации OBOZREVATEL, покамест только рассматривается.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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