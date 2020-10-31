Количество вакансий для украинских заробитчан взлетело: куда зовут

В октябре 2020-го украинцев стали чаще приглашать на работу за границей. Количество вакансий выросло на 21% – с 7756 в конце сентября в 9384 на конец октября.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Jooble. В Польше в топ-5 самых востребованных специалистов попали упаковщики, каменщики, кровельщики, разнорабочие и водители с открытыми международными категориями С/Е.

В Германии нужны украинские сиделки, медсестры со знанием немецкого языка на уровне В1, штукатуры, рабочие на производство и, как и в Польше, водители.

В Чехии ждут строителей, сантехников, разнорабочих на автозавод, каменщиков по металлу и горничных.

"Каждую осень мы наблюдаем сезонную активность, связанную с трудоустройством украинский за рубежом. В этом году по количеству предложений по трудоустройству лидирует Польша. Если бы не эпидемия коронавируса, то, наверное, поток соискателей и количество открытых вакансий были бы еще больше", – комментирует руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.