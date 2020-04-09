Когда закончится карантин, а украинцы вернутся на работу: в Кабмине подготовили сценарии

Кабинет министров рассматривает два сценария ослабления карантина. Уже известно, что в первую очередь вернутся на работу трудоспособные украинцы, запустится общественный транспорт. Произойдет это в мае. По информации OBOZREVATEL, вероятно, уже после праздников, 12 мая.

Но есть и другой сценарий – если пик заболеваемости припадет на конец апреля и ситуация в первую неделю следующего месяца не изменится, дома придется просидеть дольше.

Подробнее о том, когда и как украинцы смогут вернуться на свои рабочие места – читайте в материале OBOZREVATEL.

Два сценария от Кабмина: когда закончится карантин

Уже сейчас известно – в апреле карантин однозначно не закончится. Не закончится он и в мае, но вот первое послабление для работающих вполне может призойти. И то при условии, что количество заболевших будет снижаться. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил: информация о том, что в апреле закончится карантин – всего лишь слухи.

Скорее всего, общий карантин продлят до мая, возможно, речь идет о середине следующего месяца. Неофициально OBOZREVATEL рассказывают в Кабмине: возможно, украинцам разрешат ездить на работу с 12 мая.

ВОЗ официально обратилась ко всем правительствам стран, где карантин дал свои результаты, с просьбой не отменять его еще какое-то время. И хотя количество подтвержденных случаев заболевания в Украине растет (смотрите инфографику), вполне вероятно, что цифры были бы значительно выше, если бы не карантин.

Однако экономика просто не выдержит простоя в несколько месяцев. По разным оценкам, временно закрылись около 600 тыс. предприятий. Минимум два миллиона человек остались без заработных плат. Для примера, потери авиационной отрасли лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен. В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

С таким утверждением соглашается и Шмыгаль. "Украина не может себе позволить не работать 2-3 месяца...По нашему плану, если будет снижение динамики заболевания, то в конце апреля состоится поэтапное послабление. Первое – на работу пойдут люди работоспособного возраста и параллельно запустится транспорт", – сказал премьер на заседании правительства.

Сейчас правительство рассматривает два сценария. Первый – динамика заболевания будет снижаться, уже 12 мая украинцы выйдут на работу, запустится транспорт. При этом все ограничения (маски, средства защиты, карантин в школах, ограничения для пенсионеров, количество человек в магазинах, санитарные нормы) сохранятся.

Второй – пик заболеваемости еще впереди. К примеру, по прогнозу украинских ученых из Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию до конца апреля в стране заболеет 45 тысяч граждан и 3 тысячи умрет. В таком случае, рассчитывать на окончание карантина для работающих в мае не стоит – карантин могут продлить вплоть до лета.

Работодатели ждут конца карантина, а медики предупреждают о проблемах

Сфера услуг, туризм, гостинично-ресторанный бизнес остаются без какого-либо заработка. К примеру, авиационная отрасль Украины уже заявила: без помощи государства компании ждет банкротство, так как они не смогут самостоятельно оправиться от убытков.

Президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижов в комментарии OBOZREVATEL заявил, что непосредственный удар от карантина ощутили на себе 425 тысяч предпринимателей. С учетом того, что "Украина – это страна, в которой есть так называемая неформальная, теневая, серая экономика, которая, по разным оценкам, составляет от 25 до 50%", количество предпринимателей, по которым ударили карантинные меры, составляет более 600 тысяч.

По мнению Чижова, длительный карантин "ставит большие задачи перед государством". "Судя по тем решениям, которые принимаются на уровне страны, на уровне Верховной Рады и Кабинета министров, все осознают важность и сложность задачи, но вопрос в том, есть ли такие ресурсы", – заметил он.

Инфекционисты же относятся к решению закончить карантин более осторожно. Врач-инфекционист Алла Мироненко отмечает: сейчас вирус передается в основном людьми, которые неделю-две назад вернулись из инфицированных стран, но этот "ресурс" должен иссякнуть до конца апреля из-за карантинных мероприятий.

"В Украине экстраординарная ситуация. Мы впустили в страну 150-170 тысяч людей, которые вернулись из наиболее инфицированных стран. Вот они и те лица, с которыми они контактировали, делают погоду нам сейчас. Если этот "ресурс" иссякнет и все будут соблюдать гигиену рук, дистанцию, а в помещении находиться в маске, думаю, нам удастся сдержать вирус. Карантин могут начать ослаблять после 24 апреля, я бы еще запустила общественный транспорт", – подчеркнула она.

Карантин дает возможность предотвратить вспышку, которая может быть вызвана приезжими из-за границы. Так или иначе, уже в мае, вероятно, украинцы вернутся на свои рабочие места. Однако проблемы на этом не закончатся. Экономике придется столкнуться с масштабным мировым кризисом, который затронет всех граждан страны.

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