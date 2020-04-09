Когда закончится карантин, а украинцы вернутся на работу: в Кабмине подготовили сценарии

Кабинет министров рассматривает два сценария ослабления карантина. Уже известно, что в первую очередь вернутся на работу трудоспособные украинцы, а также запустят общественный транспорт. Произойдет это в мае. По информации OBOZREVATEL, вероятно, уже после праздников, 12 мая.

Но есть и другой сценарий – если пик заболеваемости припадет на конец апреля и ситуация в первую неделю следующего месяца не изменится, дома придется просидеть дольше.

Подробнее о том, когда и как украинцы смогут вернуться на свои рабочие места – читайте в материале OBOZREVATEL.

Два сценария от Кабмина: когда закончится карантин

Уже сейчас известно – в апреле карантин однозначно не закончится. Не закончится он и в мае, но вот первое послабление для работающих вполне может быть. И то при условии, что количество заболевших будет снижаться. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил: информация о том, что в апреле закончится карантин – всего лишь слухи.

Скорее всего, общий карантин продлят до мая, возможно, речь идет о середине следующего месяца. Неофициально OBOZREVATEL рассказывают в Кабмине: вероятно, украинцам разрешат ездить на работу с 12 мая.

ВОЗ официально обратилась ко всем правительствам стран, где карантин дал свой результат, с просьбой не отменять его. И хотя количество подтвержденных случаев заболевания в Украине растет (смотрите инфографику), вполне вероятно, что цифры были бы значительно выше, если бы не карантин.

Но с другой стороны, экономика просто не выдержит простой в несколько месяцев. По разным оценкам, временно закрылись около 600 тыс. предприятий. Минимум два миллиона человек остались без заработных плат. Для примера, потери авиационной отрасли лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен. В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

С таким утверждением соглашается и Шмыгаль. "Украина не может себе позволить не работать 2-3 месяца...По нашему плану, если будет снижение динамики заболевания, то в конце апреля будет поэтапное послабление. Первое – на работу пойдут люди работоспособного возраста и параллельно запустится транспорт", – сказал премьер на заседании правительства.

Сейчас правительство рассматривает два сценария. Первый – динамика заболевания будет снижаться, уже 12 мая украинцы выйдут на работу, запустят транспорт. При этом все ограничения (маски, средства защиты, карантин в школах, ограничения для пенсионеров, количество человек в магазинах, санитарные нормы) сохранятся.

Второй – пик заболеваемости еще только впереди. К примеру, по прогнозу украинских ученых из Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию до конца апреля в стране заболеет 45 тысяч граждан и 3 тысячи умрет. В таком случае, рассчитывать на окончание карантина для работающих в мае не стоит – карантин могут продлить вплоть до лета.

Работодатели ждут конца карантина, а медики предостерегают о проблемах

Сфера услуг, туризм, гостинично-ресторанный бизнес – все они без карантина фактически остаются без какого-либо заработка. Для примера, авиационная отрасль Украины уже заявила: без помощи государства компании ждет банкротство, так как они не смогут самостоятельно оправиться от убытков.

Президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижов в комментарии OBOZREVATEL заявил, что непосредственный удар от карантина ощутили на себя 425 тысяч предпринимателей. С учетом того что "Украина – это страна, в которой есть так называемая неформальная, теневая, серая экономика, которая, по разным оценкам, составляет от 25% до 50%", количество предпринимателей, по которым ударили карантинные меры, составляет более 600 тысяч.

По мнению Чижова, длительный карантин "ставит большие задачи перед государством". "Судя по тем решениям, которые принимаются на уровне страны, на уровне Верховной Рады и Кабинета министров, все осознают важность и сложность задачи, но вопрос в том, есть ли такие ресурсы", – заметил он.

Инфекционисты же относятся к решению закончить карантин более осторожно. Врач-инфекционист Алла Мироненко отмечает: сейчас вирус передается в основном людьми, которые неделю-две назад вернулись из инфицированных страны, но этот "ресурс" должен иссякнуть до конца апреля из-за карантинных мероприятий.

"В Украине экстраординарная ситуация. Мы пустили 150-170 тысяч людей, которые вернулись из наиболее инфицированных стран. Вот они и те лица, с которыми они контактировали, делают погоду нам сейчас. Если этот "ресурс" иссякнет и все будут соблюдать гигиену рук, дистанцию, а в помещении одевать маску, думаю, нам удастся сдержать вирус. Карантин могут начать ослаблять после 24 апреля, я бы еще запустила общественный транспорт", – подчеркнула она.

Карантин дает возможность предотвратить вспышку, которая может быть вызвана приезжими из-за границы. Так или иначе, уже в мае, вероятно, украинцы вернуться на свои рабочие места. Однако проблемы на этом не закончатся. Экономике придется столкнутся с масштабным мировым кризисом, которые затронет всех граждан страны.

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