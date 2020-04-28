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28 апреля • обновлено в 20:08
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Когда в Украине закончится карантин, заработают метро и магазины: опубликованы новые даты

1.6т
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В Украине уже 18 мая могут частично открыть метрополитен и ТРЦ без развлекательных площадок, а с 12 мая заработают магазины. При этом продуктовым рынкам разрешат работать уже на этой неделе.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Мы моделируем, исходя из нынешней ситуации. Могу сказать точно, что так или иначе основные карантинные ограничения будут действовать до конца июня-начала июля. Масочный режим минимум до осени, а там видно будет", – пояснил собеседник в СНБО.

С 12 мая могут открыть:

  • парки и скверы, зоны отдыха, пляжи;

  • парикмахерские;

  • магазины техники, канцтоваров (торговля непродовольственными товарами);

  • кафе (на вынос);

  • веломагазины и автомойки;

  • общепиты с обслуживанием на вынос;

  • спортивные залы;

  • отели;

  • ремонт часов, ремонт велосипедов, ремонт ювелирных изделий;

  • услуги домашнего персонала;

  • прокат предметов личного пользования;

  • услуги по ремонту обуви, одежды.

Через неделю после первого шага, с 18 мая могут открыть:

  • ТРЦ без развлекательных зон;

  • театры и кинотеатры;

  • спортивные площадки;

  • общепит с посетителями;

  • некоторые заведения образования;

  • метро с ограничениями (специальные перевозки).

Когда в Украине закончится карантин, заработают метро и магазины: опубликованы новые даты

В конце маяпервой половине июня (четкая дата не озвучивается):

  • полноценно заработает метро;

  • развлекательные заведения;

  • рестораны и кафе;

  • заведения культуры.

Важно! Открывать будут не все заведения, а те, которые смогут выполнять санитарные условия (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция). Кроме того, это лишь предварительный план, и он рассчитан на то, что существенного роста заболеваемости в Украине уже не будет.

Отметим, Кабинет министров опубликовал пять шагов, в которых описаны условия послабления карантина и сами послабления. Источники OBOZREVATEL в Кабмине говорят, что такие шаги, скорее, условные. Власти будут ориентироваться и на ситуацию в стране, и течение карантина в европейских странах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест при этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч грн.

Кабмин не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину, обратно на работу за границу. Даже при условии, что другие страны специально для них будут ослаблять карантинные ограничения и помогать с выездом.

Тем временем, с 1 марта Германия упростила правила трудоустройства для украинцев. Теперь граждане Украины с дипломом или квалификацией и опытом работы, а также со знанием языка могут приехать в Германию и в течение полугода искать там работу.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
карантин
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