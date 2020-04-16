В Украине продлят карантин: когда выйдем на работу и что запретят до июля

В Украине уже приняли решение продлить карантин как минимум до мая. Скорее всего, мелкие предприятия откроют только 12 мая (дата еще обсуждается), при этом львиная доля ограничений продолжит действовать до конца июня, так как во власти боятся второй волны заболеваний.

OBOZREVATEL неофициально пообщался с высокопоставленными чиновниками из СНБО и Кабмина и публикует главные сценарии развития ситуации.

Главное:

часть предприятий могут открыть 12 мая (в первую очередь мелкий бизнес);

большинство ограничений будет действовать до июля;

окончательное решение примут и объявят только после Пасхи;

общественный транспорт могут запустить после мая, возможно, за исключением метрополитена;

если карантин будет полноценно действовать в ЕС, в Украине его также отменять не станут.

Решение объявят после Пасхи

Первое – сейчас власти ожидают, что вспышка заболеваний произойдет на Пасху или сразу после нее. Именно в эти дни могут проявиться симптомы у всех, кто уже заражен, но пока не знает об этом.

Сразу после праздников объявят промежуточное решение. Во властных кругах говорят: даже если ситуация ухудшится, резко продлевать карантин сразу до конца мая или тем более до середины лета не будут. Действовать будут поэтапно.

"Жесткие ограничения в любом случае останутся до июля. Но при этом, возможно, в первую волну продлим карантин до середины мая", – рассказал собеседник OBOZREVATEL. Эту же информацию неофициально подтверждают и в СНБО, также не называя четкие даты.

О том, что предприятия могут открыть 12 мая, источники OBOZREVATEL в Кабмине рассказывали еще несколько дней назад. Но речь идет только о мелком бизнесе (физлица-предприниматели, те, кто предоставляют услуги населению, при этом не скапливают большое количество людей в одном помещении).

Параллельно с этим придется запускать и общественный транспорт. Возможно, метро не будет работать и после того, как откроют часть предприятий. Это станет проблемой в первую очередь для Киева и Харькова, там местной власти придется запускать дополнительный наземный транспорт, придерживаясь ограничения по количеству пассажиров.

Второе – украинские власти, принимая решение об окончании карантина, будут ориентироваться на ситуацию в ЕС. "Ситуация уже лучше, чем в Испании, Италии, но хуже, чем в Германии, где уже есть хорошие тенденции. Мы будем оценивать ситуацию после Пасхи. Ожидаем, что пик – после Пасхи. Такой ситуации, что у нас закончился карантин, а в ЕС он действует – не будет. Будем ориентироваться на европейский опыт", – рассказал высокопоставленный чиновник.

Большинство ограничений будет действовать и после мая

Часть собеседников OBOZREVATEL утверждает: даже если украинцам разрешат выходить на работу в мае (по желанию можно будет оставаться на удаленке), львиная доля жесткий ограничений будет действовать и дальше.

Даже если число подтвержденных случаев коронавируса будет стремительно снижаться, до июля посещать пляжи, устраивать массовые мероприятия, полноценно открывать торговые центры, разрешать появляться на улицах без масок, не будут.

Изначально в Кабмине разрабатывали как минимум два сценария продления карантина. Теперь же решили продлить все ограничения до 12 мая и до этой даты принять окончательное решение.

Если окажется, что пик заболеваемости еще впереди, планы могут пересмотреть. К примеру, по прогнозу украинских ученых из Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, до конца апреля в стране заболеет 45 тысяч граждан и 3 тысячи умрет. В таком случае, рассчитывать на окончание карантина для работающих в мае не стоит – жесткий и полноценный карантин могут продлить вплоть до лета.

Однако экономика просто не выдержит простоя в несколько месяцев. По разным оценкам, временно закрылись около 600 тыс. предприятий. Минимум два миллиона человек остались без заработных плат. Для примера, потери авиационной отрасли лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен. В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

После карантина в Украине до 30% магазинов могут не открыться в случае неготовности некоторых арендодателей существенно пересматривать условия аренды.