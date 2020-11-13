Когда украинцы могут не платить за тепло и горячую воду: считают каждый градус

В Украине, согласно нормативам Кабмина, температура в утепленном помещении не должна быть ниже 20 градусов (18 градусов для угловых комнат). Если же в квартире холоднее, то платить за отопление по полной цене не нужно.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №151. Так, за каждый градус ниже нормы сумма в платежках должна уменьшаться на 5%. К примеру, если вместо 20 градусов в комнате стабильно 16 градусов, то стоимость отопления должна быть на 20% меньше. Правда, чтобы зафиксировать такое нарушение, нужно официально обращаться к поставщику с требованием под протокол измерять температуру и установить причину.

Стоит отметить, что если у вас в квартире есть одна "холодная" комната, скорее всего, причина в разбалансировке стояка. В таком случае нужно вызвать инженера, который исправит сложившуюся ситуацию.

Похожие нормативы действуют и для горячего водоснабжения. Температура должна быть от 50 до 75 градусов. Если температура от 45 до 49 градусов, тариф должны снизить на 10%, а если от 40 до 44 – на 30%. Если нет и 40 градусов, то платить можно по тарифу за холодную воду.

Важно! Снизить тарифы можно на период, когда коммунальная услуга не соответствовала заявленным качествам.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.