Когда украинцам будут платить по две пенсии: в Кабмине сделали важное заявление

Украина все еще не готова для введения накопительной системы пенсионного обеспечения. Она предполагает ежемесячный дополнительный взнос на собственный счет. А при достижении определенного возраста это позволит получать сразу две пенсии.

Как заявила в интервью "Интерфакс-Украина" министр социальной политики Юлия Соколевская, в ближайшее время о такой реформе говорить не приходится. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей слишком большие, они не до конца понимают, сколько это будет средств", – сообщила она.

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По словам министра, для введения накопительной системы сначала нужно создать ее дизайн, а именно: кто будет платить взносы, сколько это будет процентов, сделать актуарные расчеты, будет ли это выгодно человеку.

"Плюс накопления – это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет. Вы знаете, что был принят законопроект о "сплите" – в нем также есть вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, комиссии по ценным бумагам фондового рынка. Это первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему", – добавила Соколевская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты.

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