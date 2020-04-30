Когда пора идти в банк и с какими документами: в ПриватБанке раскрыли правила

Современный банк – финансовый партнер, который не только приумножает вклады и выдает кредиты, но и обеспечивает осуществление всех финансовых операций. О том, как наладить надежное партнерство с банком, стать любимым клиентом и забыть о проблемах – читайте в специальном проекте OBOZREVATEL и ПриватБанка.

На этот раз мы расскажем о том, когда пора обращаться в банк и зачем финансовому учреждению нужны ваши документы.

Банк – как семейный врач, который постоянно должен заботиться о здоровье своего пациента, следить за его анализами и давать правильные рекомендации. Как и в случае с врачом, банк должен регулярно обновлять информацию о клиенте.

Зачем это нужно? Поддерживая контакт, обновляя документы, банк может предотвратить случаи мошенничества, а следя за операциями, не допустить отмывание средств и обеспечить стабильную работу.

В каких случаях стоит обратиться в банк и обновить документы

1. Вы обновили фото в паспорте или сам паспорт

В 25 и 45 лет каждый украинец должен обновлять фотографию в своем паспорте. Сразу после этого стоит обратиться в банк с обновленной копией паспорта. К слову, сделать это можно онлайн. Достаточно в Приват24 прикрепить скан-копию.

Если вдруг вы забудете обратиться в финансовое учреждение, скорее всего, банк пришлет вам напоминание в Приват24 или даже позвонит с просьбой посетить отделение или же сделать копию паспорта и отправить онлайн.

Если вы поменяли паспорт на новый или взяли другую фамилию – также нужно обратиться в банк. Главная идея – у банка всегда должна быть актуальная информация о своих клиентах. За этим следят все надежные украинские банки, того же требует закон.

2. Вы сменили место регистрации

Если вы переехали в другой город, стоит рассказать об этом своему банку. Информацию о регистрации можно отправить онлайн. Тогда банк будет знать, что теперь все ваши операции будут проходить из другого города, и не усомнится в том, что расплачиваетесь именно вы, а не мошенник, завладевший вашей картой.

3. Вы планируете сделать крупный перевод или собираетесь получить большую сумму

Если вы собираетесь получить на карту крупную сумму или наоборот – перевести ее, при этом эта сумма значительно выше, чем вы обычно получаете или переводите, желательно предупредить об этом банк.

По закону с 28 апреля проверять нужно все переводы на сумму от 400 тыс. грн. Правда, банк и сам заинтересован в том, чтобы работать прозрачно, поэтому может обращать внимание и на более мелкие, но нетипичные для вас переводы.

4. У вас кардинально изменился доход

Если вы нашли новую работу и ваш доход вырос в разы, об этом также стоит предупредить свой банк. Тогда финансовое учреждение будет понимать источник дополнительных средств и не усомнится в законности переводов.

5. Вы давно не посещали банк

Финансовое учреждение регулярно обновляет информацию о своих клиентах. Здесь работает индивидуальный подход. Если для банка и так все понятно: у вас открыта зарплатная карта, вы тратите столько, сколько зарабатываете, получаете деньги из известного источника, возможно, для вас обновление информации может проходить незаметно.

Если вы, например, политик или чиновник, должны ежегодно заполнять декларацию для НАПК, скорее всего, и со стороны банка к вам будет повышенный интерес.

Все изменения легко отразить в анкете-опроснике, которую банки предлагают своим клиентам. И только при необходимости некоторые данные, относящиеся в первую очередь к вашим финансовым возможностям, потребуют подтверждения дополнительными документами.

Всі матеріали спецпроєкту.