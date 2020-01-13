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13 января • обновлено в 20:46
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Получат около 700 млн грн: Коболева и Витренко отблагодарят за спор с "Газпромом"

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Топ-менеджеры НАК "Нафтогаз", которые смогли добиться от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, получат премию в размере 1% от этой суммы.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает LIGA.net. Кроме него на деньги также может рассчитывать председатель правления компании Андей Коболев. Другие имена неизвестны.

"По контракту должны выплатить. На всю группу 1% от полученных средств", – признался Витренко, заверив, что не считал свою долю.

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Коболев и Витренко получат 700 млн грн премии

Коболев и Витренко получат 700 млн грн премии

Деловая столица

По рассчетам "Зеркало недели", топ-менеджеры получат около 700 млн гривень премии от суммы в 2,9 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

  • "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Андрей Коболев Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Так они же вроде бы получили,или по второму кругу пошли.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Это хорошая новость. А свиды гидные поддержат звонкой хрювной от очередного повышения цен на газ.
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