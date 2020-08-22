Клиент американского банка ошибочно "получил" $2,5 млрд и сам об этом сообщил

Клиент Bank of America психиатр Блез Агирре обнаружил, что на его счету появилось почти $2,5 млрд. Средства отображались как на мобильном приложении, так и с компьютера. Озадаченный американец сам обратился в финансовое учреждение, буквально через 15 минут средства "списали".

Об этом сообщает издание Bloomberg. Журналисты обратились в банк, там пояснили, что на самом деле средства не переводили, мол, они всего лишь отображались на счету, но не были зачислены.

Сначала мужчина думал, что Bank of America обнаружит ошибку самостоятельно, рассказал он агентству. Когда этого не произошло, Агирре обратился к менеджеру.

"Это была ошибка с отображением и ничего более. Она была исправлена", – сообщил Bloomberg представитель Bank of America Билл Холдин. В начале августа у банка уже возникала другая проблема с отображением, писало агентство. Тогда суммы на некоторых счетах ошибочно снизились до $0.

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