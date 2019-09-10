Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев подал в парламент законопроект № 1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат".

Интересный законопроект. Многим очень не понравится, а кому-то может и ударить по карману. Речь сейчас о тех, кто оформлял в первую очередь субсидии, а также любую другую финансовую помощь от государства, по факту не имея на это права. Субсидии лишат. И это самый мягкий сценарий последствий.

Типичный пример – человек работает вообще без оформления или получает официально минимальную заработную плату, а остальное "в конверте". И, поскольку официальных доход получается низким, этот гражданин оформляет субсидию на оплату коммунальных услуг. А почему нет, если можно обойти закон? Так вот, с большой долей вероятности после тщательной проверки в субсидии откажут. Более того, все полученное придется вернуть. Но начнем с юридической части и практической реализации законопроекта № 1231.

Итак, маскировать истинные цели законопроекта авторы не собирались – все честно. По их словам, проект закона предусматривает тотальные проверки получателей льгот и субсидий. Напомню важный нюанс – автором является глава профильного комитета Верховной Рады, народный депутат от "Слуги народа". То есть шансы на то, что законопроект примут – практически сто процентов. Практическая реализация на самом деле не требует большой подготовки. Большая часть необходимой информации уже есть в базах, она даже систематизирована. Осталось объединить ее в единую структуру, добавить немного косвенных данных из других ведомств и можно использовать в предельно простом варианте. Просто прогоняя интересующую фамилию через фильтры.

Давайте посмотрим, что можно сделать уже прямо завтра, не усложняя систему новыми условиями. Есть гражданин или семья, которые хотят получить или уже получают субсидию на оплату ЖКХ. Потому что сумма оплаты слишком велика при их совокупном уровне доходов. Справка о доходах прилагается. Информацию в автоматическом режиме сверяют с базой данных владельцев недвижимости – нет ли перед оформлением субсидии или уже в процессе покупок по этой категории. База данных по регистрации автотранспорта – то же самое. База данных всех крупных покупок – сверка. Для комплекта могут посмотреть движение средств по банковскому счету, оплату карточкой и так далее. Вплоть до регистрации в погранслужбе поездок за границу на отдых. Очень легко.

Ничего не нужно создавать – все эти базы есть давно с архивами и в удобном электронном виде. И при несовпадении заявленного уровня доходов с расходами – добро пожаловать в неприятности. Субсидию аннулируют, но это самая маленькая проблема. Могут заставить вернуть уже полученные деньги. Могут, чуть позже, пригласить на беседу с представителем налоговой службы. Эти любопытные ребята всегда проявляли самый живой и не абстрактный интерес к тем, кто тратит больше, чем зарабатывает. Подобного рода чудеса – их профиль. И не только в Украине. В США налоговая служба для многих граждан куда больший кошмар, чем ФБР с полицией вместе взятые. Там, кстати, и наказания по этой статье очень суровые. Так и мы не последний законопроект читаем, впереди может быть еще масса интересного.

А теперь ключевой вопрос – нужен ли нам такой законопроект сегодня и стоит ли депутатам за него голосовать. Я уже представляю плачь и стенания политиков, которые работают в образе профессиональных защитников народа под общим лозунгом "зубожиння". Мол, задрали тарифы, ограбили людей, "пол-вареника покупает бедный старик", а вы еще и забрать субсидию хотите? Государство должно помогать! И вперед – к камерам и микрофонам зарабатывать рейтинг. Рискну сказать непопулярную вещь, но все-таки. Такой закон нужен. Очень нужен. И нужен давно. Просто потому что у государства своих денег нет. И никогда не было. Да и не будет уже. Все деньги в бюджете – те, что вы заработали и заплатили. Больше ничего.

Посмотрим на ситуацию с этой стороны? Когда не безликое государство против бедных людей, а люди по обе стороны. Только с одной стороны честные, а с другой… а с другой есть бедные, а есть просто шустрые. Итак, большинство украинцев работает, платит за коммунальные услуги по счетам и ежемесячно вносит свою долю налогов в общий котел, который называется бюджет. На армию для защиты от внешнего врага, на полицию для защиты от злодеев внутренних, на медицину, на образование – да на все. Про эффективность их использования в следующий раз, а сейчас остановимся на еще одной статье. Часть этих налогов пойдет на субсидии. Тем, кто действительно нуждается. Да, у нас социально-ориентированное общество и человеческая жизнь – главная ценность. Потому украинцы и скидываются, чтобы поддержать нуждающихся. Это логично, справедливо и хорошо.

Список нуждающихся очевиден. Старики, не нажившие особого достатка, инвалиды, которые не могут физически заработать достаточно. Одинокая мама, которая работает и тянет ребенка или двух. Можно перечислять дальше, но суть очевидна – есть люди, которым мы должны помогать вместе. И помогаем. Нет вопросов. А есть люди, которые зарабатывают не хуже нас. Просто в тени. Не регистрируя доходов. Я не буду разводить мораль – пусть это останется между ними и налоговой службой. Но в этой ситуации предлагать нам скинуться им на субсидию уже перебор. Наглость чистой воды. И, да, я лично знаю человека с квартирой в Киеве, двумя домами в области на роскошном внедорожнике, который официально безработный и не побрезговал оформить субсидию. И вот тут уже непонятно – почему мы должны скидываться на поддержку человеку, который в десять или сто раз богаче нас? Мне кажется, это вне логики и вне справедливости. Хотя по закону у таких ребят все в порядке и по бумагам все чисто.

Так что проверки нужны. И очень тщательные. Хочешь получить помощь за счет работающих граждан Украины? Не вопрос – если она тебе действительно нужна и без нее никак. Но не обижайся, когда не поверят на слово и проверят. Уверен, приличное количество субсидиантов сразу отсеется. Зато тем, кто реально живет на грани нищеты, можно будет помочь гораздо эффективнее. Благотворительность и социальная помощь это очень правильные вещи. Они говорят о здоровом обществе, о том, что мы не стая и не стадо. Но учет в этом деле необходим самый строгий. Иначе вместо достойной помощи нуждающимся мы получаем систему, в которой лучше живет не честный, а хитрый. Это уже не социальное государство получается, а пародия на него…

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