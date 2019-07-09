Кэшбэк в 100%: что Минфин готовит украинцам

В Украине Минфин разработал законопроект о 100-м кэшбэке при жалобах на бизнес, который нарушил правила расчетов. Деньги будут возвращать после того, как жалобу покупателя проверят компетентные органы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Министерство финансов еще в прошлом году предложило ужесточить контроль бизнеса и возвращать деньги покупателям, если они заметят нарушение. Жалобы можно оформить при условии, что стоимость покупки не меньше 850 грн. Предположим, что вы купили телефон за 1500 грн в небольшом магазине техники у метро. Если в чеке по какой-то причине укажут не 1500, а, например, 1000 – можно писать жалобу.

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Также причиной для обращения в контролирующие органы могут стать: отсутствие регистрации платежа через кассу или специальный прибор, невыдача чека.

Что должно быть в жалобе:

ФИО, место проживания, регистрационный номер, серия и номер паспорта, номер телефона;

дата покупки;

названия и стоимость товара (услуги);

информация о получении документа, который подтверждает расчет, или информация о невыдаче такого документа;

номер банковского счета, на который переведут кэшбэк.

После этого к бизнесу должна прийти проверка - если окажется, что сумма в отчетах не соответствует тому, что провели с использованием регистраторов расчетных операций (PPO), и разница составляет как минимум 10% минимальной зарплаты по состоянию на начало года (417,3 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в январе-феврале 2019 года в местные бюджеты поступило 40,4 млрд гривен налоговых платежей.

Это на 22,6%, или на 7,5 млрд гривен превышает поступления соответствующего периода прошлого года, заявили в Государственной фискальной службе.

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