Каждый украинец отдаст 16 тысяч на госдолг: сюрпризы бюджета-2021

Украинцы в следующем году должны будут отдать по 16 тысяч гривен своих налогов на обслуживание и погашение долгов, около 5,4 тысяч на дефицит Пенсионного фонда и больше 7 тысяч – на оборону и безопасность.

Подробнее о том, что ждет украинцев от нового бюджета – читайте в материале OBOZREVATEL.

На что тратят наши деньги

Бюджет страны – общие деньги всех налогоплательщиков. Он в первую очередь пополняется рядовыми украинцами, которые платят за товары и услуги (а, значит, за НДС), подоходный налог, оплачивают акцизы и сборы, стоимость которых заложена в конечных ценах.

Все государственные программы, субсидии, пенсии – все это оплачивается из общей казны страны, которая пополняется нашими налогами. И чем больше украинцев скрывают свои доходы, тем больше приходится платить остальным. К примеру, из-за зарплат в конвертах дефицит Пенсионного фонда в 2021-м достигнет 203,8 млрд грн. В результате помимо единого соцвзноса с зарплаты, львиная доля которого поступает в Пенсионный фонд, каждый украинец своими налогами отдает еще около 5,4 тыс. грн на компенсацию "дыры".

Так. если расходы на указанные сферы разделить на общее количество украинцев по данным электронной переписи (37,29 млн), то окажется, что каждый гражданин, включая новорожденных, отдает своими налогами около 4,1 тыс. грн на медицину в год, 4,6 тыс. грн на образование и всего 201,5 грн в год на культуру.

Сколько каждый украинец отдает своих налогов:

медицина – 4 188 грн (или 156,2 млрд со всего бюджета);

образование – 4 660 грн (или 173,8 млрд грн);

культура – 201,5 грн (или 7,5 млрд грн);

на безопасность и оборону – 7 163 грн (или 267,1 млрд);

НАБУ – 28,5 грн (или 1 млрд);

Офис президента – 28,55 (1,2 млрд грн);

Аппарат Верховной Рады – 36,2 грн (1,35 млрд);

Кабинет министров – 65,7 грн (2,45 млрд);

ПФУ – 5 465 грн (203,8 млрд).

Самая большая статья расходов – на погашение и обслуживание государственного долга – 599,8 млрд. Или 16 084 грн с каждого украинца, включая новорожденных. Отметим, это уже не первый год, когда больше всего средств приходится тратит именно на долги.

Если собрать все годовые расходы на оборону и безопасность, медицину и образование, то окажется, что на погашение долгов мы все равно тратим больше.

Что получим

В новом бюджете предусмотрен рост зарплат и пенсий. Минималку повысят до 6000 грн в январе и до 6500 грн в июле. Следом вырастут и расходы на заработные платы бюджетников. К примеру, расходы на образование повысят на 28%, и большая часть этой суммы уйдет именно на фонд оплаты труда.

На 30% вырастут оклады в единой тарифной сетке с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

Минимальную пенсию постепенно повысят с 1769 до 2100 грн.

Минимальные пенсии:

с 1 января – 1769 грн;

с 1 июля – 1854 грн;

с 1 декабря – 1934 грн.

Максимальные пенсии:

с 1 января – 17 690 грн;

с 1 июля – 18 540 грн;

с 1 декабря – 19 340 грн.

Все пенсионеры старше 75 лет смогут получать дополнительно 400 грн. С 2020 года такое же правило начало действовать для украинцев возрастом от 80 лет. Кстати, доплаты для таких украинцев продолжаться и в этом году (по 500 грн), но при условии, что их выплата не выше средней зарплаты.

Кроме того, с этого года начали индексировать выплаты ежегодно 1 марта. Индексация будет происходить как минимум на 50% уровня инфляции и 50% от роста зарплат.

За что раскритиковали бюджет

После публикации проекта госбюджета его раскритиковали как представители оппозиционных партий, так и экономисты. В частности, негодование вызвало резкое увеличение трат на Офис президента и на силовой блок:

Офис президента – +39% (+350 млн грн, в целом 1,269 млрд грн);

Госуправление делами – +33% (прибавка более 200 млн грн, в целом 1 млрд грн. Это деньги на медицину для топ-чиновников);

ГБР – +40%;

СБУ – +23%;

Офис генпрокурора – +20% (+1,94 млрд грн, в целом 9,51 млрд грн).

Вторая претензия – это увеличение трат, которое происходит на фоне планового дефицита бюджета в 270 млрд грн. Для сравнения, в бюджете-2020 он изначально был чуть меньше 100 млрд грн (в марте дефицит увеличили на 200 млрд из-за пандемии коронавируса и вызванного им кризиса в экономике).

"Гигантский дефицит бюджета – 270 млрд грн. Это 6% от валового внутреннего продукта Украины. Приемлемым в нормальных условиях считается дефицит до 3% ВВП. Переживаю, что в условиях высокой коррупции и при отсутствии реформ правоохранительной и судебной систем эти средства могут быть просто разворованы. Скрытый дефицит бюджета – государственные гарантии. В частности, только на строительство дорог предусмотрено 71 млрд грн гарантий. Традиционно, государственные гарантии в Украине превращаются в будущие расходы бюджета", – написал по этому поводу в Facebook финансовый эксперт и основатель инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Впрочем, есть и противоположное мнение. Экономист Алексей Кущ в комментарии OBOZREVATEL напомнил, что бюджет Украины хронически не выполняется по расходам: государство всегда планирует траты огромных сумм на госпрограммы, но на практике до выполнения этих программ дело не доходит.

"Выполняются только защищенные статьи бюджета, программы вроде "Большого строительства" (где можно "погреться у костра") или погашения долгов по кредитам (где не нужно вносить изменения в бюджет). А вот если речь идет о многоступенчатых задачах вроде долгосрочной программы стимулирования развития малого и среднего бизнеса, то и программы, и траты по ним остаются на бумаге. Минфин институционально не способен их выполнять. К примеру, на реформу государственного управления каждый год закладывается 2 млрд грн, но каждый раз получается ноль. И таких программ огромное количество. Да возьмите хоть этот год. В его конце дефицит должен быть 300 млрд грн, тогда как по итогам 8 месяцев он составляет всего 26 млрд грн. Так что я бы не слишком переживал из-за этих 270 млрд грн", – считает Кущ.

Почему нужно платить налоги

Собранные с украинцев налоги позволяют повышать пенсии, зарплаты бюджетников, строить дороги, оборонять страну и развивать инфраструктуру. В ситуации, когда часть налогоплательщиков остается в тени, избежать дефицита бюджета невозможно.

В Украине по самым скромным подсчетам в тени находится 846 млрд грн (данные НБУ со ссылкой на исследование EY). Это четвертая часть всей экономики. Экс-министр соцполитики Андрей Рева вовсе считает, что реальный уровень тени – 40%.

Если бы уровень тени резко сократить, зарплаты учителей, медиков можно было бы резко повысить, появились бы средства на гарантированные государством дешевые кредиты, строительство дорог, стимулирования создания высокооплачиваемых рабочих мест, достойные пенсии. Но этого всего нет, но зато есть один из самых высоких в Европе уровней тени.

Без жесткого контроля со стороны власти, проверок и больших штрафов навести порядок не удастся, уверены опрошенные OBOZREVATEL эксперты. С одной стороны, государство должно создать возможность и стимул платить честно: максимально упростить администрирование, бороться с коррупцией и создавать равные возможности для бизнеса, а с другой – сделать так, чтобы не платить налоги стало дороже, чем платить, поясняет аналитик Егор Комов.