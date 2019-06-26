Кардинальный пересчет пенсий в Украине: с июля введут новый механизм

В Украине с 1 июля пересчитают пенсии всем украинцам, которые имеют полный стаж и выплаты в размере до 2 тыс. грн.

Соответствующее нововведение премьер Владимир Гройсман пообещал принять на заседании правительства 26 июня.

О том, почему и как могут пересчитать выплаты – в материале OBOZREVATEL.

Украинцам пересчитают пенсии

Минимальная пенсия в Украине – 1497 грн. А фактический прожиточный минимум по подсчетам Минсоцполитики – 3144 грн. Это означает, что все пенсионеры, которые получают меньше, фактически находятся за чертою бедности.

Как написал в колонке для OBOZREVATEL министр соцполитики Андрей Рева, есть и те пенсионеры, которые имеют 30-35 лет стажа, но все равно получают небольшие выплаты. В рамках прошедшего перерасчета пенсии им не повысили, вместо этого выдали разовую помощь в размере 2,4 тыс. грн.

"Среди пенсионеров, которые не получили прибавку, есть те, у кого базовая пенсия ниже прожиточного минимума. Они имели низкий заработок и когда им пересчитали, получилось, что их пенсия ниже прожиточного минимума. А среди них есть и те, у кого полный страховой стаж. Что получилось? У человека 35 лет стажа, но у него был небольшой заработок", – пояснил Рева.

Проблема частично усугубилась тем, что в рамках проведенной пенсионной реформа коэффициент оценки стажа снизили с 1 до 1,35% за каждый отработанный год. То есть получить высокую пенсию стало сложнее. Правда, с другой стороны, если раньше пенсии практически не повышали (или же повышали всем на одну небольшую сумму), то сейчас их пересчитывают индивидуально, а размер прибавки для некоторых пенсионеров составляет более 1000 грн.

Почему часть пенсионеров с большим стажем остались с минимальными выплатами? Главная причина – низкие зарплаты. Если украинец зарабатывал меньше, чем в среднем по стране, скорее всего, его выплата будет близка к минимальной. Эту проблему в Кабмине пытались решить еще с прошлого года.

Пенсии в Украине

Рассматривали несколько вариантов. Звучали предложения пересчитать пенсии украинцев с маленькими выплатами и полным стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) с учетом "старого" коэффициента оценки стажа. Однако, это бы привело к тому, что разные украинцы получили бы разные права выхода на пенсию.

Еще одна норма, которая прописана уже в действующем законе, позволяет при полном стаже после 65 лет получать не меньше 40% минимальной зарплаты. Но и после этого размер пенсии все равно достиг всего лишь 1669,2 грн. Третий вариант – при перерасчете учитывать показатель средней зарплаты за более короткий период, что позволило бы значительно поднять выплаты.

На запрос OBOZREVATEL и в Пенсионном фонде, и в Министерстве социальной политики заявили: механизм уже разработан, однако озвучить его смогут только после того, как 26 июня на заседании Кабмина норму утвердят.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в Мариуполь 24 июня заявил, что с 1 июля повышения получат 2,5 млн человек. Причем размер их пенсий будет составлять не менее 2 тыс. грн.

"По решению правительства с 1 июля повышается пенсия для людей, которые имели большой стаж – 30 и более лет для женщин и 35 и более лет для мужчин, но небольшие зарплаты в течение всего времени работы. В Украине таких пенсионеров – около 2,5 млн человек. И теперь их пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн", – заявил Гройсман.

В июле пересчитают максимальные и минимальные пенсии

В Украине в июле прожиточный минимум повысят на 67 грн. При этом все пенсионеры будут получать как минимум 1564 грн. Также, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Если сейчас, к примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать надбавку в размере 149,7 грн, то после первого июля – 156,4 грн.

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Украинцы с максимальными пенсиями получат прибавку в размере 670 грн. Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. Если до июля это 14,9 тыс. грн, то после – 15,6 тыс. грн. Чаще всего это те, кто вышел на заслуженный отдых со специальными правами. Например, народные депутаты, судьи и т. д.

Еще один шанс получать максимальную пенсию – иметь белую высокую заработную плату. Например, при стаже в 35 лет зарабатывать нужно на данный момент примерно в 8 раз больше среднего заработка, с которого уплачивается взнос в Пенсионный фонд. Это около 64 тыс. грн. То есть при белой зарплате в 64 тыс. грн, до июля можно претендовать на пенсию в размере 14,9 тыс. грн, а после – 15,6 тыс. грн.

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