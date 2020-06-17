Что ждет украинцев на двухлетнем карантине: Кабмин озвучил подробный план
В Украине карантин затянется на два года, говорится в планах правительства. Если полностью снять все ограничения, количество зараженных коронавирусом взлетит в несколько раз.
О том, как будет развиваться экономика страны, как Кабмин будет решать проблемы и чего ждать украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.
Плохая новость – карантин может затянутся в Украине на два года
Все сценарии Кабмин рассматривал исходя из того, что пандемия продлится до двух лет. Первый сценарий предполагал полную отмену карантина. В таком случае, по оценкам правительства, число случаев заражения и количество смертей резко бы взлетели в несколько раз. Хотя этот сценарий наиболее благоприятный для экономики страны.
Второй сценарий предполагал, что полный карантин оставили на 12-18 месяцев – пока ученые не выпустят вакцину. Смертей было бы значительно меньше, а количество зараженных хоть и выросло бы, но незначительно.
Однако в Кабмине уверены, что в таком случае лекарство оказалось бы более губительным, чем сама болезнь. Мол, число смертей из-за последствий экономического шока в разы бы превышало количество зараженных.
Третий сценарий – плавное послабление карантина. Именно этот вариант и начали реализовать в Украине. Он предполагает скачкообразную динамику числа зараженных. После каждого важного послабления коронавирус начинает массово распространяться, но после кривая идет вниз.
На протяжении всех двух лет в Украине будут и смерти от COVID-19, и новые зараженные. Так что ждать "конца пандемии" в ближайшее время не приходится. А это означает, что к ношению масок, антисептикам и отказу от массовых собраний придется привыкать надолго.
Масштабная и новая проблема для Украины – безработица
Безработица в 2020-м увеличится до 9,4% (против около 8%, которые озвучивали до карантина). В абсолютных цифрах это около полумиллиона человек – и это только официально, то есть те, кто зарегистрировался в центрах занятости. Реально же, по оценкам бывшего министра экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, в Украине может появится несколько миллионов безработных.
Среди зарегистрированных безработных 57% женщин и 43% мужчин.
Более 50% среди зарегистрированных безработных работали в сфере торговли и ремонта, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
По результатам опроса платформы rabota.ua, более 58% опрошенных работают не по полученной специальности, а по данным Службы занятости, почти 50% зарегистрированных безработных имеют высшее образование.
Более 42% безработных старше 45 лет.
Кабмин обещает создать около 500 тыс. рабочих мест со средней зарплатой в 8-9 тыс. грн.
Ситуация в мире не лучше. Международная организация труда разработала три сценария развития событий, говорится на официальном сайте МОТ. Так, рост безработицы в мире может составить от 5,3 млн ("мягкий" вариант) до 24,7 млн ("жесткий" вариант). За исходный показатель берется 188 млн – столько безработных насчитывалось в мире в 2019 году. Для сравнения: мировой финансовый кризис 2008-2009 годов оставил без работы 22 млн человек.
По прогнозам, существенно вырастут и масштабы частичной безработицы: экономические последствия вирусной пандемии выразятся, помимо прочего, в уменьшении продолжительности рабочего времени и оплаты труда.
Сокращение занятости означает и существенные потери доходов работников. По оценкам авторов исследования, к концу 2020 года они составят от 860 млрд до 3,4 трлн долларов. Это приведет к падению потребления товаров и услуг, что в свою очередь отразится на экономических перспективах предприятий и целых стран.
Что предлагают в Кабмине
Программу правительства в первой редакции Рада не утвердила. Отчет на десятках страниц с размытыми формулировками парламентариев не убедил. Да и сам премьер, как и его министры, четкий ответ, как и за счет чего будут восстанавливать экономику, не дает. Вместо этого перечисляет правильные, но не подкрепленные конкретными действиями шаги. Мол, у бизнеса должна быть возможность получать доступные кредиты, государство должно защищать собственного производителя и отдавать ему преимущество при прочих равных условий.
Когда в Украине введут нулевую декларацию, будут ли менять ситуацию с "единщиками", что делать с огромной долей теневой экономики, которая в период кризиса, вероятно, будет только расти – вопросы открытые.
Сейчас не все правительства берутся делать прогнозы более чем на 100 дней, рассказывает Шмыгаль. Мол, все так быстро меняется, что предсказать ничего невозможно. При этом в Кабмине ожидают, что ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.
"Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)", – говорится в программе правительства.
В Кабмине также напомнили, что экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения коронавируса, а снижение ВВП может продолжаться в течение года.
Сейчас предсказать ситуацию очень сложно, соглашается старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Помимо уже привычных экономических факторов (кредиты от МВФ, ситуация на внешних рынках, спрос на украинский экспорт и т.д.), свою роль сыграет также и ситуация с распространением коронавируса.
"Варианты развития экономической ситуации – это уравнение со многими неизвестными. Часть из них имеет не экономический, а эпидемиологический характер, и вообще не может прогнозироваться экономистами. Часть параметров имеет внешнюю природу: поведение экономики в странах, являющихся основными экономическими партнерами, динамика мировых цен на экспортируемое из Украины сырье", – рассказывает Иосуб.