Заробитчане не стали искать работу в Украине – глава НБУ

Заробитчане, которые вернулись в Украину из-за карантина по всему миру, не стали искать работу на Родине и уже пытаются трудоустроиться за границей.

А часть трудовых мигрантов вообще не возвращалась домой из-за того, что их пугала перспектива поиска работы в Украине. Об этом заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Заробитчане снова едут за границу

"Они скорее оставались без источника доходов за рубежом, понимая, что после карантина смогут найти там работу, чем были готовы искать ее здесь. А те, кто вернулся, теперь вынуждены конкурировать с "местными" уволенными за рабочие места с не всегда сопоставимы зарплатами. Из-за этого они начали снова уезжать на заработки за границу, только началось смягчение карантина, ведь в той же Польше, скажем, потребность в украинских работниках никуда не исчезла", – сказал Смелый.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу, если страна, куда они едут, предоставит им контракт на работу хотя бы на три месяца.

В Италии временно узаконят мигрантов, работающих в сфере сельского и домашнего хозяйства, не имея вида на жительство.

В Польше отменили обязательный 14-дневный карантин для сезонных работников.

На Волыни полиция задержала преступную группировку, которая в течение двух лет отправляло украинцев в трудовое рабство в Польшу.

24 мая в Варшаву прибыл первый чартерный авиарейс с украинскими заробитчанами.

На Волыни полиция задержала преступную группировку, которая в течение двух лет отправляло украинский в трудовое рабство в Польшу.

24 мая в Варшаву прибыл первый чартерный авиарейс с украинскими работниками.