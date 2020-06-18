Карантин может продлиться два года? Кабмин показал планы

В Украине Кабинет министров прогнозирует, что распространение коронавируса будет продолжаться около двух лет, на этот период может затянуться и карантин.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Все сценарии Кабмин рассматривал исходя из того, что пандемия продлится до двух лет. Первый сценарий предполагал полную отмену карантина. В таком случае, по оценкам правительства, число случаев заражения и количество смертей резко бы взлетели в несколько раз. Хотя этот сценарий наиболее благоприятный для экономики страны.

Первый сценарий

Второй сценарий предполагал, что полный карантин оставили на 12-18 месяцев – пока ученые не выпустят вакцину. Смертей было бы значительно меньше, а количество зараженных хоть и выросло бы, но незначительно.

Однако в Кабмине уверены, что в таком случае лекарство оказалось бы более губительным, чем сама болезнь. Мол, число смертей из-за последствий экономического шока в разы бы превышало количество зараженных.

Второй сценарий

Третий сценарий – плавное послабление карантина. Именно этот вариант и начали реализовать в Украине. Он предполагает скачкообразную динамику числа зараженных. После каждого важного послабления коронавирус начинает массово распространяться, но после кривая идет вниз.

Третий сценарий

На протяжении всех двух лет в Украине будут и смерти от COVID-19, и новые зараженные. Так что ждать "конца пандемии" в ближайшее время не приходится. А это означает, что к ношению масок, антисептикам и отказу от массовых собраний придется привыкать надолго.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса (COVID-19). В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.