Карантин кардинально изменит рынок труда: аналитики назвали новую профессию будущего

Личные финансы 02:31, 20.07.2020

В Украине из-за карантина и коронавируса большинство компаний увеличили долю своих продаж в интернете. Такая ситуация будет продолжаться и в будущем. В результате самой востребованной профессией станет СММщик.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, с таким мнением согласилось большинство опрошенных экспертов. HR-директор Надежда Петрученко объясняет: если раньше во время кризиса компании наоборот урезали бюджет на пиар, то теперь будут увеличивать его: вкладывать средства в раскрутку соцсетей.

"Будет расти спрос на СММ, пиар, плюс, конечно, будет еще больший спрос на айтишников. Ситуация с бюджетом на маркетинг и пиар, можно сказать, уникальная. Если раньше в кризис их урезали, то сейчас наоборот – представители именно этих сфер будут востребованы на рынке труда", – рассказывает Петрученко.

Старые модели работы уже неэффективны. За время карантина, который все еще продолжается, поменялись не только привычки, но и рынки сбыта. Доля покупок онлайн росла и до пандемии, а сейчас произошел масштабный скачок, который значительно ускорил динамику.

Вместе с тем изменились и подходы к работе. За время карантина около 60% компаний перенесли свои офисы в онлайн, рассказывает HR-эксперт Headhunter Юлия Дрожжина. При этом вернулись к привычной работе только треть работодателей. Еще примерно столько же сказали, что собираются открыть свои офисы только к концу года (если не будет второй волны и ужесточения коронавируса).

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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