В Украине рекордно подорожал популярный овощ: люди в панике

По данным Государственной службы статистики, в марте 2019 года, по сравнению с февралем, в Украине подорожало 19 продуктов, или более 61% социальной корзинки. Лидером является белокочанная капуста, которая с начала текущей недели имеет рекордную стоимость за всю историю независимой Украины. Ее оценивают в полсотни гривен за кило.

Такая же капуста в супермаркете стоит 58 гривен. Капуста старого урожая на рынке — 18-25 гривен, магазинная — по 24. Магазинная пекинская капуста подорожала в 35 до 38 гривен, на базаре встречается и по 40.

Капуста на рынке timer-odessa.net

В Сети украинцы жалуются на цены на украинских рынках и супермаркетах.

Инна Кожухарь

Просто скажите так могут люди жить?!!!! 1 доллар кг.капусты!!!! вообще что происходит !??? Как старики и малоимущие выживают !??? pic.twitter.com/vYql6IrWpT — жозефина бонапард (@gozefinagold) 14 апреля 2019 г.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, запасы белокочанной капусты урожая 2018 года в украинских хозяйствах уже порядком истощены, что провоцирует дальнейшее удорожание этой продукции. При этом они подчеркивают, что в результате таких корректировок цены на капусту в Украине уже установили новый рекорд за всю историю независимости страны.

Сегодня украинские фермеры предлагают к продаже указанную продукцию от 16 до 18 гривен за килограмм. Таким образом, на данный момент капуста в Украине стоит в среднем в 3,5 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период. Также напомним, что до этого рекордными ценами для первой половины апреля считались показатели за 2011 год, когда они достигали 10,5 гривен за килограмм.

Положительный ценовой тренд игроки рынка связывают с активизацией спроса в условиях сезонного сокращения предложения. Однако при этом они отмечают, что весь объем реализуется исключительно на внутреннем рынке, тогда как экспортеры не проявляют заинтересованности в закупке капусты.

Тем не менее отраслевые эксперты не исключают, что уже в ближайшее время темпы подорожания прошлогодней белокочанной капусты в Украине могут существенно снизиться. Свое мнение специалисты аргументируют активным увеличением предложения капусты нового урожая на рынке. В частности, уже сегодня эта продукция поступает из Македонии и Узбекистана, причем ранняя капуста из Узбекистана предлагалась к продаже по 25-26 гривен за килограмм, импортная продукция из Македонии — по 28-30 гривен за килограмм.

Капуста pixabay.com

Более того, на текущей неделе к сбору урожая капусты приступили фермеры из Закарпатья. Пока эту продукцию предлагают единичные хозяйства небольшими партиями по 25-28 гривен за килограмм. Однако уже на следующей неделе производители региона планируют выйти на рынок более массово, что неизбежно окажет негативное влияние на ценообразование в сегменте прошлогодней капусты.

Кроме того, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко констатировал факт подорожания капусты и других продуктов на своей странице в Facebook:

"Капуста официально является безусловным лидером марта. Произошел рост стоимости всех видов хлеба, молочной продукции, тушки и филе курицы, капусты, картофеля и яблок, макарон, муки, ячневой и манной крупы, пшена и рыбы. Стали дешевле 9 продуктов, или 29% ассортимента. Уменьшились цена риса, говядины, свинины, сала, яиц, масла, лука, свеклы и моркови. Не изменились цены на гречку, колбасы и сахара, то есть на 10% продуктов, цены на которые мониторятся государством".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вполовину взлетели цены на пшенную крупу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!