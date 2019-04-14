|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Личные финансы

В Украине рекордно подорожал популярный овощ: люди в панике

1.7тЧитать материал на украинском

По данным Государственной службы статистики, в марте 2019 года, по сравнению с февралем, в Украине подорожало 19 продуктов, или более 61% социальной корзинки. Лидером является белокочанная капуста, которая с начала текущей недели имеет рекордную стоимость за всю историю независимой Украины. Ее оценивают в полсотни гривен за кило.

Такая же капуста в супермаркете стоит 58 гривен. Капуста старого урожая на рынке — 18-25 гривен, магазинная — по 24. Магазинная пекинская капуста подорожала в 35 до 38 гривен, на базаре встречается и по 40.

Капуста на рынке

Капуста на рынке

timer-odessa.net

В Сети украинцы жалуются на цены на украинских рынках и супермаркетах.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, запасы белокочанной капусты урожая 2018 года в украинских хозяйствах уже порядком истощены, что провоцирует дальнейшее удорожание этой продукции. При этом они подчеркивают, что в результате таких корректировок цены на капусту в Украине уже установили новый рекорд за всю историю независимости страны.

Сегодня украинские фермеры предлагают к продаже указанную продукцию от 16 до 18 гривен за килограмм. Таким образом, на данный момент капуста в Украине стоит в среднем в 3,5 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период. Также напомним, что до этого рекордными ценами для первой половины апреля считались показатели за 2011 год, когда они достигали 10,5 гривен за килограмм.

Новости
Почти всю жизнь: топ-10 продуктов, которые можно хранить годами

Положительный ценовой тренд игроки рынка связывают с активизацией спроса в условиях сезонного сокращения предложения. Однако при этом они отмечают, что весь объем реализуется исключительно на внутреннем рынке, тогда как экспортеры не проявляют заинтересованности в закупке капусты.

Тем не менее отраслевые эксперты не исключают, что уже в ближайшее время темпы подорожания прошлогодней белокочанной капусты в Украине могут существенно снизиться. Свое мнение специалисты аргументируют активным увеличением предложения капусты нового урожая на рынке. В частности, уже сегодня эта продукция поступает из Македонии и Узбекистана, причем ранняя капуста из Узбекистана предлагалась к продаже по 25-26 гривен за килограмм, импортная продукция из Македонии — по 28-30 гривен за килограмм.

Капуста

Капуста

pixabay.com

Более того, на текущей неделе к сбору урожая капусты приступили фермеры из Закарпатья. Пока эту продукцию предлагают единичные хозяйства небольшими партиями по 25-28 гривен за килограмм. Однако уже на следующей неделе производители региона планируют выйти на рынок более массово, что неизбежно окажет негативное влияние на ценообразование в сегменте прошлогодней капусты.

Кроме того, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко констатировал факт подорожания капусты и других продуктов на своей странице в Facebook:

"Капуста официально является безусловным лидером марта. Произошел рост стоимости всех видов хлеба, молочной продукции, тушки и филе курицы, капусты, картофеля и яблок, макарон, муки, ячневой и манной крупы, пшена и рыбы. Стали дешевле 9 продуктов, или 29% ассортимента. Уменьшились цена риса, говядины, свинины, сала, яиц, масла, лука, свеклы и моркови. Не изменились цены на гречку, колбасы и сахара, то есть на 10% продуктов, цены на которые мониторятся государством".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вполовину взлетели цены на пшенную крупу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Тег
еда
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
5
4
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Видимо у нерабов хорошие зарплаты, раз цены такие. Теперь понятно желание крымчан быстрее перебраться на Украину. Гыгыгы!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
За это скакал майдан..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Правильно хахлам жрать не чего
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения