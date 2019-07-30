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"Камней с неба привалило": крымчане в ярости от конфискации Аксенова

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Жители аннексированного Крыма шокированы идеей местной "власти" отнимать катера, на которых организаторы водных развлечений катают туристов.

Инициативу так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова обсуждают в Twitter. "Крым. Еще камней с неба привалило. Гоблин предложил конфисковывать "нелегальные катера", которые назвал "орудиями административного правонарушения". "Один день проедем, у всех позабираем, если нет документов. И на этом все закончится", - пишет блогер КРЫМский бандеровец.

Люботытно, что о разрешении отнимать катера Аксенов ходатайствовал на приеме у самого премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Местные СМИ пишут, что не менее половины организаторов водных развлечений в Крыму работают нелегально.

Новости
"До оккупации такой х**ни не было!" В Крыму отняли воду у жителей, люди возмущены

Туристов катают нелегально

Туристов катают нелегально

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день нельзя говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом на оккупированный полуостров.

А в оккупированной Ялте (Крым) на набережной устанавливают ледовый каток для шоу супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова – российской фигуристки Татьяны Навки. Монтаж вызвал негодование у местных жителей.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
КРЫМский бандеровец Сергей Аксенов Дмитрий Медведев
Место
Украина
Тег
Крым
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