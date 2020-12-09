Стало известно, на какую сумму "влетели" нарушители ПДД с появлением камер на дорогах

После введения на дорогах Украины фотофиксации нарушений Правил дорожного движения водители заплатили штрафов на миллионы гривен.

По состоянию на 1 декабря 2020 года административные штрафы за правонарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, составили около 172,6 млн гривен. Об этом сообщил "Телеграф", ссылаясь на ответ Государственной казначейской службы.

Точная цифра составляет 172 598 802,68 гривен. При этом за июнь-ноябрь водители заплатили штрафов на около 172,1 млн гривен.

В Казначействе добавили, что данных о количестве и суммах штрафов, отмененных в судовом порядке, у них нет.

Кроме того, часть водителей досрочно оплатила свои штрафы с 50% "скидкой" (такая возможность есть в течении 10 дней после получения протокола). Учет этой информации Казначейство не ведет, так что общая сумма штрафов еще больше.

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