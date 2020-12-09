Стало известно, на какую сумму "влетели" нарушители ПДД с появлением камер на дорогах

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Личные финансы
800
Камеры на дорогах

После введения на дорогах Украины фотофиксации нарушений Правил дорожного движения водители заплатили штрафов на миллионы гривен.

По состоянию на 1 декабря 2020 года административные штрафы за правонарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, составили около 172,6 млн гривен. Об этом сообщил "Телеграф", ссылаясь на ответ Государственной казначейской службы.

Точная цифра составляет 172 598 802,68 гривен. При этом за июнь-ноябрь водители заплатили штрафов на около 172,1 млн гривен.

В Казначействе добавили, что данных о количестве и суммах штрафов, отмененных в судовом порядке, у них нет.

Кроме того, часть водителей досрочно оплатила свои штрафы с 50% "скидкой" (такая возможность есть в течении 10 дней после получения протокола). Учет этой информации Казначейство не ведет, так что общая сумма штрафов еще больше.

Ответ Государственной казначейской службы

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаВидеофиксация на дорогахАвтоновости УкраиныавтоГосказначейство УкраиныПДДштрафыдороги