Какую пенсию можно получить с минимальной зарплатой: названа цифра
Какая пенсия будет с минимальной зарплатой
Какую пенсию платят в разных регионах
От чего зависит размер выплаты
В Украине для расчета размера пенсии используют показатель средней зарплаты в размере около 10 тысяч гривен. Получая минималку в течение 35 лет можно будет заработать на выплату всего в 1750 грн.
Это следует из закона "Об общегосударственном обязательном пенсионном страховании", в котором есть формула расчета выплаты. Так, среднюю зарплату по стране по данным Пенсионного фонда за три года умножают на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней.
Получая минималку, соотношение зарплат будет на уровне 0,5. При этом в качестве средней зарплаты за три года учитывается ее размер по данным ПФУ, который учитывает только те суммы, с которых сплачивают единый социальный взнос (ЕСВ).
Отметим, при этом со средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию в размере 3,5 тыс. грн (при условии наличия полного стажа). Также стоит отметить, что чем меньше стажа, тем меньше будет выплата.
Какие пенсии получают украинцы:
Киев – 4676 грн;
Винницкая область – 2848 грн;
Волынская область – 2841 грн;
Днепропетровская область – 3860 грн;
Донецкая область – 4428 грн;
Житомирская область – 2948 грн;
Закарпатская область – 2693 грн;
Запорожская область – 3597 грн;
Ивано- Франковская область – 2909 грн;
Киевская область – 3456 грн;
Кировоградская область – 3000 грн;
Луганская область – 4098 грн;
Львовская область – 3086 грн;
Николаевская область – 3155 грн;
Одесская область – 3225 грн;
Полтавская область – 3321 грн;
Ровенская область – 2826 грн;
Сумская область – 3057 грн;
Тернопольская область – 2619 грн;
Харьковская область – 3455 грн;
Херсонская область – 2909 грн;
Хмельницкая область – 2839 грн;
Черкасская область – 3017 грн;
Черниговская область – 2695 грн;
Черновицкая область – 3031 грн.
Отметим, размер заработной пенсии зависит от размера средней зарплаты. Больше всего зарабатывают в столице, также высокие средние зарплаты традиционно были в промышленных центрах – Донецке, Луганске. Работники заводов имели высокие средние зарплаты и получали их официально, поэтому сейчас имеют относительно высокие пенсии.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.