Какой будет размер второй пенсии от Кабмина: названа цифра

В Украине после запуска накопительных пенсий, которые обещает Кабмин, размер второй выплаты со средней зарплаты в лучшем случае составит около 400 грн.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. Чтобы получать пенсию 20 лет, в идеале откладывать нужно в два раза дольше. Тогда можно было бы рассчитывать на выплату в размере 800 грн. "Речь о достойной пенсии вообще не идет", – говорит Ткаченко.

Согласно проекту запуска накопительных пенсий, откладывать должны будут все работающие украинцы, которые не достигли определенного возраста (цифра обсуждается). При этом с каждой зарплаты будут забирать 4%. Больше отдавать не придется, эти 4% заберут с налогом и взносов, которые уже взымаются с зарплат.

Такое новшество может также привести к увеличению дефицита бюджета Пенсионного фонда (2% зарплаты заберут из социального взноса) и снижению поступлений в бюджеты страны и населенных пунктов (2% заберут с подоходного налога).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.