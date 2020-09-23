Какие зарплаты у президента Украины, премьера и министров: названы суммы

В Украине оклад президента составляет 28 тыс. грн, при этом министр, премьер и вице-премрьер-министры имеют оклады в размере около 55 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Оклад в Кабмине меняется зависимо от ситуации в экономике. Он составляет пять средних заработных плат и может находиться около отметки в 55 тыс. грн. Именно на такую премию каждые три месяца и сможет рассчитывать премьер Денис Шмыгаль, когда изменят критерии выплаты вознаграждений.

Оклады в Кабмине КМУ

Кстати, министр, премьер-министр и вице-премьер получают одинаковые оклады, но разные надбавки, в том числе и премии по результатам работы, доплаты за стаж и т.д. В среднем министры могут зарабатывать до 80 тыс. грн.

Если в правительстве зарплаты зависят от ситуации в экономике, то Офис президента и сам глава государства имеют фиксированные оклады. У Владимира Зеленского это 28 тыс. грн в месяц плюс премии, а у главы его Офиса Андрея Ермака 18 тыс. грн.

Зарплаты руководства страны Рада

В разы меньше получают рядовые чиновники. Чаще всего это вовсе минимальная зарплата 5 тыс. грн. К примеру, если вы хотите работать ведущим специалистом отдела льгот, жилищных субсидий и государственных социальных пособий, то претендуете на общий доход в 5000 грн.

Зеленский в конце августа подписал закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года. Ранее OBOZREVATEL собрал главные плюсы и минусы от повышения до 5000 грн минимальной зарплаты в Украине.