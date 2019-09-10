Какие деньги перестанут принимать в Украине: на обмен остались недели

В октябре украинцев ожидают сразу два денежных новшества. Во-первых, перестанут принимать копейки номиналом одна, две и пять копеек. Во вторых, появится новая купюра.

Копейки лучше обменять – в любом украинском банке их будут принимать до 20 сентября, говорится в материалеOBOZREVATEL. А в Ощадбанке, ПриватБанке и в "Авале" – до 30 сентября 2022-го. Те, кто не успеют сдать мелочь, больше не смогут их использовать по назначению.

Новая купюра НБУ

"Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5-ти, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться", – пояснили в НБУ.

Появится купюра номиналом в 1000 грн. Глава НБУ Яков Смолий, презентуя новшество, пояснил: номинальные доходы украинцев увеличились, гривня потеряла часть своей стоимости, поэтому уже нет смысла печатать одну, две, пять гривен. Они быстро изнашиваются, а реальная покупательская способность этих купюр низкая.

"Учитывая рост уровня доходов и цен, украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов, зато появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен", – отмечает регулятор.

Как сообщал OBOZREVATEL, купюры 1,2 и 5 грн в среднем служат всего лишь около года, подсчитали в Нацбанке. Для сравнения: 500 грн, которые реже используют и к которым бережней относятся, могут "прожить" до 8 лет. Постепенно "бумажки" изнашиваются, Национальный банк забирает их из оборота и печатает новые. На печать, а это сложный процесс с несколькими уровнями защиты, иногда тратят больше, чем "стоит" купюра.

Отметим, с 1 июля 2018 Национальный банк Украины ввел закругления стоимости при наличных расчетах.

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