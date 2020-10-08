Какая была бы минималка в Украине по стандарту Швейцарии: названа цифра

В Женеве минимальная зарплата составляет около 4 тысяч евро, что ровняется 72,8% от средней. Если бы такую пропорцию использовали бы и в Украине, то минималка должна была составить 11,2 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас же в Женеве украинскую минимальную зарплату можно получить всего за один день работы. Правда, при этом стоит учитывать, что цены в швейцарском городе в разы выше. К примеру, одна поездка метро в украинской столице стоит 8 грн, а в Женеве – 92,8 грн.

Но даже с учетом разницы в ценах, украинцы с минималкой могут 625 раз воспользоваться подземкой, а женевцы – 1 435 раз. А чтобы при действующих ценах накопить на квартиру в спальном районе Киева, нужно откладывать минималку в 5 тысяч гривен почти 20 лет. В Женеве, даже с учетом их высоких цен на недвижимость, на такую же квартиру нужно откладывать примерно 9 лет.

Более того, минималки не хватит даже на аренду скромной "однушки" в Киеве. В Женеве же можно оплачивать квартиру в спальном районе, а в кошельке будет оставаться еще около 90 тыс. грн!

В целом же, цены в Женеве примерно на 297% выше, а средняя зарплата – на 1076%. Исходя из этих подсчетов, реальный доход в Швейцарии примерно в три раза выше украинского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минималка выросла с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.