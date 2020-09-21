Как узнать будущую пенсию в Украине: названы два главные показатели

Украинцы со средней зарплатой (около 11 тыс. грн) смогут претендовать при наличии 35 лет стажа на выплату в размере 3500 грн. А для того, чтобы получать максимальную выплату, нужно иметь зарплату примерно в пять раз выше средней.

Подробнее о том, как и кому начисляют пенсии в Украине и от чего зависит ее размер – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пенсионная формула

В Украине в рамках пенсионной реформы 2017 года размер всех будущих выплат уменьшили. Если раньше за каждый год стажа давали 1,35% расчетного заработка, то теперь всего 1%. Полным стажем считается 35 лет. Исходя из этой цифры и проведем примерный расчет.

Итак, чтобы узнать будущий размер выплаты, нужно примерное соотношение своей зарплаты к средней умножить на стаж, 1% и на среднюю зарплату за три прошедших года. Последний показатель – около 10 тыс. грн.

Предположим, что вы получаете среднюю зарплату (около 11 тысяч), в таком случае примерный расчет будущей пенсии будет выглядеть так: 10 000 умножить на 35 умножить на 1 и на 1%. Где единица – соотношение своей зарплаты к средней, 35 – стаж, а 1% – коэффициент оценки стажа, который у всех один.

Со средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию около 3500 грн. Важно при этом отметить, что миллионы украинцев, в том числе и физических лиц-предпринимателей, официально платят налоги с минимальной зарплаты. В таком случае коэффициент заработка в формуле будет значительно меньше единицы, а претендовать можно будет только на минимальную пенсию. Сейчас это 1712 грн (если есть полный стаж, можно получать больше).

Как иметь высокую пенсию

Иметь полный стаж. Сейчас, чтобы получить полный стаж, нужно беспрерывно работать как минимум с 25 до 60 лет, то есть иметь 35 лет стажа. Без официального оформления претендовать на достойную выплату не придется.

Работать официально. Требования по стажу в Украине повышают ежегодно. В результате те, кому осталось до пенсии больше 8 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны будут иметь 35 лет стажа. И чтобы не оказаться в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше "белая" зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

Кстати, работодатель обязан оформить вас по трудовому договору и легально выплачивать вам заработную плату. Даже если на вашем месте работы большинство сотрудников трудятся "в тени" или по договорам подряда, обязательно нужно обратиться к руководству с просьбой узаконить ваши отношения согласно Трудовому кодексу. Если это не сработает, стоит задуматься об увольнении.

Юрист Александр Плахотник напоминает: те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию. Они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и даже субсидию.