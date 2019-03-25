Как украинцам вернут деньги за газ: кого коснется и как получить 

В Украине ряд облгазов обязали до 5 апреля произвести перерасчет и отменить суммы, которые были включены в платежки из-за "коэффициента приведения к стандартным условиям". В результате часть украинцев сможет вернуть указанную сумму, если уже оплатили счета с неправомерным завышением.

Соответствующее решение приняла Нацкомиссия в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ). Покамест это касается "Винницагаз", "Волыньгаз", "Киевоблгаз". Однако в ближайшее время комиссия завершит проверки и по другим облгазам. В общим это коснется 20 предприятий. И если решения по ним будут такими же, их суммы в платежках пересчитают.

Все 20 компаний сразу же подали в суд: пытаются доказать, что будущие проверки незаконны. "Так, все 20 операторов газораспределительных систем. Это открытая информация, она доступна в реестре судебных дел. Юридический департамент НКРЭКУ работает над защитой позиции регулятора", – подтвердила глава комиссии Оксана Кривенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 14 марта НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019 года.

С 1 ноября 2018-го газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Также стало известно, что в Украине в мае 2019 года тариф на газ могут повысить с 8,55 до 9,7 грн/куб.

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