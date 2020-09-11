Как уберечься от коллекторов, которые требуют чужие кредиты: НБУ составил инструкцию

Коллекторы не имеют права звонить или угрожать из-за просроченных кредитов родственникам или соседям должника, если они не являются поручителями. Если они так делают, то нарушают закон.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте НБУ. Там добавили, что в июле 2020 года получили 535 жалоб граждан на действия коллекторов.

Что могут, а что не могут делать коллекторы

В НБУ объяснили, что давая кредит, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. Взамен компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов.

"Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство", – пояснили в Нацбанке.

Если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали и по которым не выступали поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины "О защите персональных данных". Номер телефона человека и его домашний адрес – это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца.

"Если коллектор угрожает, он нарушает законодательство. Коллекторские компании имеют право только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга. А принудительно взыскивать долг могут только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители", – сказали в НБУ.

Как себя защитить?

Во-первых, нужно узнать название коллекторской компании, представители которой к вам звонят. Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки.

Во-вторых, если вам продолжают звонить по кредиту, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505 240. Также следует обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных.

В-третьих, если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам названивают коллекторы, которые представляются сотрудниками компании "Є Гроші", и требуют заплатить долг за их коллег, которые якобы брали кредит и не вернули его.

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