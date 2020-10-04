Как стать богаче: названы простые и полезные привычки

В Украине один из самых низких в Европе уровней финансовой грамотности. Иногда, чтобы не нуждаться в деньгах, достаточно научиться правильно тратить. Издание Moneytalks собрало несколько главных правил, как стать богаче, но при этом не работать больше.

Откажитесь от ненужных покупок

Многие люди жалуются, что у них недостаточно денег, чтобы сводить концы с концами, но отказываются сокращать переменные расходы. Мы говорим о быстрых поездках в закусочные, о частых вечерах кино, ежедневном кофе из кофейни .

Используйте кэшбэк

Когда вы делаете покупки в Интернете, используйте сайты, банки и службы, которые предлагают пополнить бонусный счет или вернуть часть средств.

Составьте план расходов

Вам сложно контролировать свои расходы? Бюджет поможет вам тратить меньше, чем вы зарабатываете. Отслеживайте, сколько вы тратите в течение как минимум двух недель, чтобы оценить структуру своих расходов. Определите, превышают ли ваши расходы ваш доход, и при необходимости сократите их.

Откройте сберегательный счет

Если вы еще этого не сделали, откройте депозит в одном из банков. И постоянно следите за активностью по вашему счету.

Уменьшите свои налоговые обязательства

Украинское законодательство позволяет вернуть часть НДФЛ, если у вас были расходы на ипотеку, лечение или образование.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минималка выросла с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.