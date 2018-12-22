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Как сэкономить на Новый год: украинцам дали простые советы

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Новый год в Украине всегда сопряжен с большими предпраздничными расходами. Есть четыре основных вида трат, с которыми сталкиваются украинцы.

Как оптимизировать семейный бюджет, чтобы встретить праздник душевно, но недорого, рассказал в эфире ObozTV финансовый консультант Алексей Половинкин.

"Сейчас Новый год, праздничные настроения и хочется тратить деньги на то, что в семейном бюджете вторично. Вначале, как только получили деньги, в первую очередь я рекомендую первые два дня после зарплаты не делать траты. После того, как через два дня сел и спланировал расходы, понимаешь, что не так уж ты можешь разогнаться на свою зарплату", – рассказал эксперт.

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Половинкин назвал четыре основных статьи новогодних расходов – "накрыть на стол, купить подарки, сесть за стол красиво одетыми и украсить свой дом и елку".

"По поводу застолья нужно определить, сколько же людей я хочу пригласить. Важно составить меню. Если меню не составить и продуктов купить больше, чем надо, часть испортится и это трата лишних денег. Второе еще хуже – когда меню не составлено и чего-то не купили, то это меню будет очень невкусным", - рассказал финансовый консультант.

"Подарки – если с бюджетом все в порядке, пошли в магазин и все купили. А если не совсем хватает, по подаркам есть такое пожелание. Когда мы дарим подарки, это, в большей степени, знак внимания. Очень хорошо, если семья соберется и что-то сделает руками – что-то написать, нарисовать, вырезать. Также в конце декабря начинаются серьезные распродажи, в том числе и подарков. Если хорошо поискать, то можно хорошие сердечные подарки за меньшие деньги купить", - отметил он.

Половинкин также коснулся темы одежды:

"Из года в год мы одеваемся, и прекрасно, когда у каждого новый костюм или платье. Но когда бюджета не совсем хватает, может быть творческий подход – поискать что-то, что не одевали раньше, и разнообразить каким-то новым аксессуаром, обувью. Генеральное не покупать, но что-то добавить".

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"Четвертый вопрос – по дому и елке. Это просто, потому что мы из года в год украшаем квартиру. Можно посмотреть старые игрушки. И есть очень хорошее семейное времяпровождение – сели, вместе с детьми сделали что-то руками, порезали снежинки, бабочек, наклеили, повесили. Таким образом, можно сделать очень душевный Новый год и оптимизировать часть расходов", - заключил финансовый консультант.

Как сэкономить на Новый год: украинцам дали простые советы

dr-znai.com

Как сообщал ObozTV, ранее дизайнер Анастасия Декомба рассказала, в каком наряде лучше всего встречать год Желтой Земляной Свиньи.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVНовый годРождество и Новый Год
Персона
Алексей Половинкин
Место
Украина
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Xoзяин Xoхлов
Xoзяин Xoхлов
На Новый год западло экономить..
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