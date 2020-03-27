Как получить от банка максимум и кого проверят: ПриватБанк раскрыл главные правила

Современный банк – финансовый партнер, который не только приумножает вклады и выдает кредиты, но и обеспечивает осуществление всех финансовых операций. О том, как наладить надежное партнерство с банком, стать любимым клиентом и забыть о проблемах – читайте в специальном проекте OBOZREVATEL и ПриватБанка.

В первой публикации рассказываем, почему выгодно пользоваться услугами одного банка и почему финансовое учреждение просто обязано хорошо знать своего клиента.

Самое главное:

Украинские банки отвечают за законность и прозрачность всех операций. Это, в первую очередь, – безопасность клиентов банка.

Банк должен убедиться, что все клиенты соблюдают законы и правила.

Банк – финансовый партнер. И чем больше он о вас знает, тем больше вам доверяет.

Выгоднее пользоваться услугами одного банка, а не сразу нескольких.

Зачем банку проверять операции и клиентов?

Банк – это как большой корабль, на котором все пассажиры должны соблюдать простые правила. Например, не вредить окружающим. Если не вернул кредит – ударил по кошельку каждого, кто уже на борту. Если пытаешься провернуть теневую схему, хочешь обмануть не только банк, но и подвергаешь риску всех клиентов.

В каждом банке есть свой финансовый мониторинг. Он как рефери в игре – следит, чтобы все играли по правилам, и не допускает опасных действий. Необъяснимо крупная сделка, попытка вывести деньги или обмануть банк – все это обязан пресекать финансовый мониторинг.

Украина постепенно совершенствует правила финансовой безопасности. Хороший пример для этого – страны ЕС. Кстати, этого требует и новый закон "О финансовом мониторинге", который в ближайшее время вступит в силу.

И как это на меня повлияет?

Контроль нужен для того, чтобы обезопасить клиентов. Наверняка, прежде чем совершить сделку с новым партнером, вы хотите узнать, с кем он работал до этого, выполнял ли все свои обязательства и не сорвет ли договоренности. Так же действует и банк.

Все, что от вас требуется, – держать банк в курсе своей ситуации. Обновлять документы, если что-то меняется, подтверждать источники дохода, например, если материальное положение резко изменилось.

Финансовое учреждение должно контролировать и при необходимости анализировать:

очень крупные переводы

сомнительные операции

высокие размеры поступлений не соответствующие социальному статусу (вы студент, но вам на счет поступают сотни тысяч – это требует изучения).

Контрольные меры банка направлены на то, чтобы деятельность части клиентов (вероятно недобросовестных) не несла риски для всех клиентов обслуживающихся в организации, и не ставила под сомнение исполнение банком своих обязательств.

Хочу быть надежным партнером банка. Что делать?

Первое – пользуйтесь услугами одного банка. Если вы получаете доход на счет в том банке, через который совершаете переводы, скорее всего, ничего подтверждать не придется.

Более того, вам будет проще получить кредит на более выгодных условиях или воспользоваться дополнительными сервисами. Чем больше банк знает о ваших финансах, тем лучше подберет для вас условия и поймет ваши потребности.

Будьте "живым" клиентом. Иногда нужно обновлять информацию о себе, отправлять по просьбе банка ксерокопии паспорта, идентификационного кода или других документов (например, в ПриватБанке это можно сделать даже через онлайн-приложение Приват24). Всегда отвечайте на запросы банка!

Следите за своей репутацией. "Репутация" каждого клиента отображается не только в кредитной истории. Кредитная история, на текущий момент, – самый известный пример того, как действия клиента (например, несвоевременное погашение кредита) могут отразиться на отношениях с банком.

Но также операции по счету могут вызвать вопросы к репутации: если источники дохода не прозрачны, если много операций проходит по счету транзитом, если существенная сумма дохода выводится со счета в наличные средства и так далее. Подобные действия могут привести к необходимости ответить на вопросы банка и предоставить документы.

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