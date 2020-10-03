Как правильно вести себя в офисе в разгар пандемии коронавируса: главные советы

В Украине растет количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Несмотря на пандемию, большинство офисов открылось еще несколько месяцев назад. Чтобы обезопасить себя на работе, нужно следовать нескольким простым советам.

Главные правила опубликовала Государственная служба по вопросам труда. Помимо социальной дистанции в полтора метра, чиновники советуют:

верхнюю одежду нужно оставлять в закрытом шкафу, даже если это пиджак;

перед начало работы руки нужно вымыть с мылом, а потом обработать антисептиком (мыть нужно и ногти);

если часто пользуетесь антисептиком, принесите на работу крем для рук (иначе могут возникнуть трещины на коже, а через них легко попадет инфекция);

перед началом работы все открытые поверхности (клавиатура, стол, полки, монитор) нужно протереть разовой салфеткой с дезинфицирующим средством;

помещение нужно проветривать каждые 2-3 часа , даже если холодно;

с коллегами, рабочие места которых находятся в других кабинетах, лучше общаться с помощью переписки или звонков;

в коридоре, местах общего пользования, в туалете нужно находиться в маске;

снимать маску нужно, прикасаясь к наружной поверхности, пользоваться не более 2-х часов, утилизировать только в закрытые емкости.

Какие средства использовать;

Антисептики для обработки кожи рук – спиртосодержащие препараты (с содержанием спирта выше 60%), (действующие вещества – изопропиловый, этиловый спирт или их комбинации); в том числе такие, которые имеют пролонгированный срок действия и определенное время защищают кожу рук от болезнетворных микроорганизмов.

Препараты для дезинфекции поверхностей с минимальным сроком экспозиции (экспозиция от 30 сек до 2 мин) – спиртосодержащие препараты (действующие вещества – изопропиловый, этиловый спирт или их комбинации).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, карантин и пандемия коронавируса навсегда изменили рынок труда не только в Украине, но и по всему миру. Если для нас актуально снижение зарплат и переход на удаленную работу, то в мире уже начался активный переход к новым технологичным рабочим местам и сокращение персонала.