Как правильно покупать валюту по новым правилам: инструкция

Украинцы с 2019-го могут покупать валюту не только в обменниках и банках, но и онлайн. При этом, приобретая валюту в пунктах обмена, необходимо обязательно проверить лицензию и убедиться, что точка работает легально.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если нет лицензии, значит, нет и контроля. В таком обменнике могут продать фальшивки и на следующий день исчезнуть. Также важно, чтобы после таких операций предоставляли чеки.

Главное преимущество покупки валюты в банках – безопасность. А главный недостаток – очереди в кассах. Кроме того, перед тем, как прийти в финансовое учреждение, лучше заранее убедиться, что у них есть валюту в наличности. Вполне возможно, что при просьбе продать вам $200-300 сотрудник отделения предложит прийти в другой день.

Купить доллар в Украине

С этого года для украинцев появилась еще одна возможность – покупать валюту онлайн. Для этого нужно либо иметь открытую валютную карту, или же открыть интернет-карту. Для последней не нужно будет идти в банк, правда, при этом необходимо иметь уже открытый счет в финансовом учреждении.

Также стоит учитывать цель покупки валюты. Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тенденция на укрепление курса гривни, которая наблюдалась весной, значительно изменилась. Ситуация на валютном рынке может осложниться летом.

Такой прогноз опубликовал на своей странице Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин. Так, курс доллара перешел к росту во второй половине мая. По оценкам финансиста, летом украинскую национальную валюту ждут очередные сложности.

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