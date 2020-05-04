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4 мая • обновлено в 22:26
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Как получить высокую пенсию в Украине: названы два условия

8.7т
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Чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL, в котором приведена формула расчета выплат и примеры, сколько будут получать люди при выходе на отдых.

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине

Итак, все пенсии украинцев считают по формуле:

  • средняя зарплата по стране за три года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%;

Для примера, в 2019-м при расчете пенсии учитывали среднюю зарплату по стране в размере 6188,89 грн. Предположим, что на пенсию выходил украинец с 26 годами стажа и зарплатой, которая составляла 90% средней. В таком случае размер пенсии по формуле составит всего 979,2 грн (4188 × 0,9 × 26 × 1%). Выплату автоматически "дотянут" до минимальной. Сейчас это 1638 грн.

В рамках индексации пенсию повысят на 11%. Но не 1638 грн (с учетом доплаты до размер минимальной), а выплату по формуле – то есть 979,2 грн плюс 11%. Это будет 1087 грн, что все равно меньше минимальной выплаты. Поэтому даже после индексации в мае такой пенсионер продолжит получать свои 1638 грн.

Хорошая новость ждет тех, кто выполнил полное требование по стажу. Для женщин это 30 полных лет, а для мужчин – 35 лет. Для них с 1 мая минимальная пенсия составит 2100 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 4 мая выплачивают пенсии с учетом индексации на 11%. В среднем прибавка для 8,3 млн пенсионеров составила 259,4 грн. Часть из них получили повышение благодаря перерасчету, другие же – из-за повышения минимальной пенсии для тех, кто имеет 30 лет (женщины) и 35 (мужчины) лет стажа до 2100 грн.

Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

В Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.

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Читайте все новости по теме "Повышение зарплат и пенсий" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Повышение зарплат и пенсий Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсии повышение пенсий
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