Как получать пенсию без государства и сколько это стоит: эксперты дали советы украинцам

В Украине один из самых низких уровней пенсий в Европе. Чтобы сохранить на заслуженном отдыхе привычный уровень достатка, придется начинать копить задолго до достижения пенсионного возраста.

О том, как и сколько нужно копить на пенсию – читайте в материале OBOZREVATEL.

Копить придется самостоятельно

В Украине средняя пенсия составила 3,3 тыс. грн, это всего лишь около 30% от средней зарплаты по стране. Причем даже такую сумму львиная доля украинцев получить на заслуженном отдыхе не сможет. Если часть зарплаты платят в конверте, или зарплата находится на уровне средней по стране, то выплата будет значительно меньше.

Единственный вариант в такой ситуации, рассказывает OBOZREVATEL учредитель тренинг-центра "Cashflow Ukraine" Алексей Половинкин, самостоятельно позаботиться о своей старости.

Всего эксперт называет три возможных механизма накопления:

откладывать деньги на банковском депозите;

Но здесь важно учитывать, что если банк закроют, то вкладчику вернут только до 200 тыс. грн (остальная сумма сгорит). Правда, такая норма не касается государственного Ощадбанка, он покамест гарантирует возвращения всей суммы вклада в случаи ликвидации;

покупать государственные ценные бумаги – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

В банках, говорит Алексей Половинкин, готовы покупать своим клиентам такие бумаги только если сумма составляет от 100 тыс. грн, однако брокеры готовы продать бумаги на сумму всего от 1150 грн.

"У ПриватБанка на сайте сказано, что минимально можно купить ОВГЗ на миллион гривен. Но если с ними связаться, то можно узнать, что от 100 тыс. грн уже можно покупать облигации. Второй вариант – покупать через брокеров. Тогда можно уже покупать облигации от 1150 грн или от 1000 долларов (если ОВГЗ в валюте)", – поясняет эксперт.

воспользоваться услугами частного страхового фонда;

Здесь также есть свои риски, однако такой инструмент можно считать одним из самых консервативных.

Как получить большую пенсию в Украине abo.media

Покупать ежемесячно валюту и откладывать, например, в евро или в долларах, Половинкин считает это не самым оптимальным вариантом. Однако это лучше, чем вообще ничего не делать.

"Это как зарядка. Лучше начать с небольшого шага. Если не можете полчаса каждое утро заниматься, лучше пройтись пять минут пешком, чем остаться в кровати. Так и с сохранением. Лучше откладывать в валюте, чем вообще ничего не делать", – говорит эксперт.

Негосударственные пенсионные фонды: как работают и какие риски

Частные пенсионные фонды успешно работают в развитых странах, они создают инвестиционный ресурс и позволяют своим клиентом на заслуженном отдыхе получать достаточно высокую пенсию.

В Украине же в таких фондах свои средства разместили около 800 тыс. человек. Их обслуживают около 60 фондов. Главная их проблема: участников мало, фондовый рынок практически не работает, инструментов для инвестиций недостаточно. Более того, если в банке гарантировано выплатят до 200 тыс., даже в случае закрытия финансового учреждения, то с частными фондами все сложнее.

Актив при закрытии они должны передать в другой фонд на выбор клиента. Но вот только негативная доходность может превратить, к примеру, накопленные 300 тыс. в 250 тыс. И никто разницу в 50 тыс. возвращать не будет .

Автор книги "Путеводитель по негосударственным пенсионным фондам" Александр Ткач в комментарии OBOZREVATEL заявил: сейчас в среднем доходность фондов – около 12%. Эта сумма позволит не просто компенсировать инфляцию, но и приумножить средства.

"Пенсионные деньги отделены от того, кто управляет деньгами, того, кто ведет учет и того, кто хранит. Совет Фонда подписывает соглашение с тремя учреждениями: администратором, с компанией по управлению активами и с банком-хранителем. Банк и по закону и на практике не может быть связанным с Советом Фонда, основателем, администратором или управителем. Компания по управлению активами может размещать в один инструмент не больше 5-10%. Если у нас 10 млн, то мы должны разбить их по 20 разным корзинам", – рассказывает Ткач.

Эксперт уверен, что лучшего варианта, чем частный пенсионный фонд, не найти. Правда, такого мнения придерживаются далеко не все специалисты. Например, бывший министр социальной политики Андрей Рева считает, что в украинских реалиях, как и во многих соседних странах, частные пенсионные фонды успешно работать не могут. А глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев заявил, что сейчас украинцам рано вкладывать деньги в такие фонды. Мол, покамест нет достаточного контроля.

Сколько откладывать

"Нужно поставить четкую цель, какую пенсию я бы хотел. Исходя уже из этой цифры рассчитать, сколько мне нужно откладывать. И тут нужно еще учесть, что на собранные деньги может быть прибыль 5% годовых. Если кто-то рассчитывает исходя, что сможет приумножить деньги на 10-20-30% годовых, то это будет недостаточно надежно", – поясняет Половинкин.

По его словам, минимум, который стоит откладывать каждому – около 10% зарплаты. В идеале же можно дойти и до 30%. При этом эксперт сравнивает сбережения с зарядкой: нужно начать, ввести это в привычку и постепенно наращивать сумму.

Если же откладывать не получается – стоит задуматься о смене места работы или даже сферы.