Как полиция "накажет" за "евробляхи": водителей будут разыскивать и штрафовать

В Украине правоохранителей обязали разыскивать и штрафовать водителей, которые ездят на "евробляхах". Штрафы могут доходить до 170 тыс. грн.

О том, что ждет водителей на нерастаможенных авто, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Полиции разрешили искать и наказывать "евробляхеров"

В Украине Кабинет министров обязал полицию находить водителей, которые водят авто без украинской регистрации, находятся в стране больше 30 суток. Кроме того, правоохранители должны "принимать меры для выявления случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых введены отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом".

Это означает, что по новым правилам патрульная полиция обязана останавливать автомобили без регистрации в случае, если авто находится в стране не менее 30 дней. Такое новшество позволит улучшить ситуацию с выполнением Таможенного кодекса, говорится в пояснительной записке к документу.

Как будут штрафовать:

за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Те украинцы, которые не растаможили авто и продолжают на нем ездить, в любой момент могут быть остановлены полицейским и оштрафованы на 170 тыс. Тем, кто не нашел средства на оформление машины, дешевле прятать ее в гараже.

В "АвтоЕвроСиле" (общественная организация, которая отстаивает интересы водителей на еврономерах) уже назвали такое постановление Кабмина "карательным". И хотя решение о штрафах приняли уже давно, в стране до сих пор есть водители, которые продолжают игнорировать Таможенный кодекс.

Проект называют "карательным" https://www.facebook.com/AESUkraine

Сколько стоит растаможка

Сейчас украинцы платят акциз за авто, который считается по формуле: базовая ставка*коэффициент двигателя*коэффициент возраста автомобиля. Но кроме акциза владельцы должны заплатить еще НДС 20%, таможенный сбор 5-10%, сбор в пенсионный фонд 3-5% и 1,5% военного сбора. В целом сумма получается немаленькая, а для старых авто цена взлетает в разы.

Для примера: за автомобиль 2005 года выпуска, с объемом двигателя 2,2 куб. дм (бензин), которую за границей купили за $5 тыс., придется заплатить $1,45 тыс. НДС, $500 долларов сбора, $1,752 тыс. акциза и еще $218 пенсионного сбора. В сумме авто подорожает с $5 тыс. до $8,7 тыс.

Таможенный юрист Ольга Николаенко в комментарии OBOZREVATEL рассказывает: "Я бы сказала, что сейчас все это движение приобрело скорее политический характер, со своими источниками заработка, со своим электоратом. Поэтому вопрос "евроблях" будет подниматься и дальше".