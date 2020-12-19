Новогодний стол в Украине подорожал, но можно неплохо сэкономить. Актуальные советы

Из-за эпидемиологической ситуации и карантинных ограничений немало украинцев вынуждены будут встретить Новый год дома. К традиционным домоседам добавятся те, чье финансовое положение сейчас не позволяет поехать на отдых или закатить шумную вечеринку, а также те, кто находится на вынужденной самоизоляции. Как скромно отметить праздник и сэкономить на продуктах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Если смотреть на общие тенденции, то предпосылок для существенного подорожания продуктов по сравнению с прошлым годом пока нет, утверждает эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин:

"По сравнению с прошлым годом весь борщевой набор дешевле на 15-20%. Похожая ситуация с мясом: говядина немного дороже, свинина по той же цене, курятина – даже дешевле. Притом, что инфляция была на уровне 5-6%. Если цены будут расти, люди просто не станут покупать. Потому к Новому году существенного подорожания ждать также не стоит".

В то же время, по подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", цена праздничного стола все же немного выросла – на 5,3%. Если в канун 2020-го в среднем новогодний стол для семьи из 4-х человек обходился в 1620 грн, то сейчас его ценабудет 1706 грн. Об этом сообщает директор ННЦ Юрий Лупенко.

Для анализа берут меню из традиционных блюд в украинских семьях. К примеру, 3 кг всем известного салата "Оливье" обойдутся почти в 160 грн, а в том году его стоимость была всего 140 грн. Другой традиционный новогодний салат, "Селедка под шубой", остался на уровне прошлого года – 120 грн за 1,5 кг. 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе, включая и колбасные изделия, в 2019 году обходились в 362,5 грн, в сейчас – 394,5 грн. В то же время овощи практически не подорожали. В прошлом году по подсчетам Института на них нужно было потратить 181,71 грн, а в этом 182,3 грн.

Цена привозных фруктов напрямую зависит от курса доллара. В прошлом году 2 кг мандаринов, 1 кг бананов и 1 лимон стоили 93 грн. В этом пока что дороже – 104 грн.

Новогодний стол с деликатесами дороже обычного – 2176 грн. Но что интересно, по сравнению с прошлым годом ни красная икра, ни красная рыба – не подорожали. Икра обойдется в 250 грн за баночку 120 г, а 200 г красной рыбы – в 220 грн.

Как сэкономить на праздновании Нового года:

делать покупки постепенно, начиная еще с октября;

ждать скидок;

отказаться от покупок в последние три дня года;

использовать искусственную елку;

заранее продумать меню и не покупать продукты, которых нет в списке;

отказаться от покупки продуктов в интернете (кроме доставок из магазинов).

Чтобы новогодний стол обошелся дешевле – нужно делать закупки постепенно, а не в последний момент. К примеру, дешевле всего качественную икру можно приобрести в сентябре-октябре. Тогда ее продают со скидкой 30-50%. Что касается остальных продуктов длительного хранения, стоит за несколько недель спланировать покупки и приобретать все нужное небольшими партиями, когда увидите, что цены на конкретные товары действительно выгодные.

Исполнительный директор союза потребителей Украины Максим Несмиянов не рекомендует ходить за покупками в последние три дня перед Новым годом. Ведь тогда поток клиентов магазинов увеличивается до пяти раз. В суматохе вы можете заплатить даже больше, чем собирались.

"Если на ценниках к товару обещают акцию, то на кассе может этой акции не оказаться. Товарооборот высокий, продавцам ставят задачу продать как можно больше. Как только товар приходит – его сразу ставят в зал. Никто особо не проверяет срок годности, не обновляет ценники, потому что нет времени. Если же вы увидели, что вас обманули и продали товар дороже, чем было указано, говорите об этом администратору: подводите его к ценнику, показываете чек и просите вернуть разницу, так как это нарушение закона "О защите прав потребителей". Можно еще и полицию вызвать по факту обсчета. Разницу вам вернут, спорить никто не будет", – поясняет Максим Несмиянов.

Цены на алкоголь поменялись неравномерно. Какие-то товары стали дороже, другие – нет. Из напитков для новогоднего стола чаще всего выбирают шампанское. Самое известное, "Артемовское", в цене не добавило. Как и в прошлом году – 100 грн за бутылку.

В то же время, коньяк пятилетней выдержки украинского производства, который обходился в 160 грн, в этом году будет стоить уже 170 грн за 0,5 л.

Можно сэкономить? Алкоголь перед самыми праздниками может подорожать или на него просто не будет скидок. Особенно это касается самых "ходовых" новогодних напитков. Потому алкоголь так же стоит купить как можно раньше, тогда есть шанс выбрать более выгодное предложение.

Дополнительно сэкономить можно, используя алкоголь собственного производства. Олег Пендзин уверен: именно такой и будет стоять на столах многих украинцев в эту Новогоднюю ночь, особенно у тех, кто имеет свои земельные участки:

"Статистика показывает, что украинцы начали меньше пить. Но не верьте статистике. Меняется сама структура потребления", – отметил Пендзин.

Одна из главных составляющих новогоднего настроения – зеленая красавица. Можно выбрать срубленную или пластиковую. А в последние годы украинцам все чаще предлагают живые елки в горшках, которые потом можно будет высадить у себя во дворе.

Если вы привыкли ставить дома свежую хвою, то их продажи уже начинаются. По данным Государственного агентства лесных ресурсов, сейчас средняя цена елки в Украине – 75 грн за метр (в прошлом году она составляла от 63 до 75 грн за метр). Но цены очень разнятся в зависимости от области. Дешевле всего новогодние деревья в Харьковском лесхозе – 48 грн за метр, а самые дорогие будут для жителей Ивано-Франковской области – 120 грн за метр.

Искусственное деревце можно приобретать в любое время в магазинах или через интернет. Самое маленькое, 35 см, обойдется до 150 грн. Среднее дерево, до 1 м, – около 300 грн. Большая елка 1,8 метров сейчас стоит от 668 грн и больше. Но нужно понимать, если вы потратились на такую елку в этом году, то ее не придется покупать в ближайшие 5-10 лет. Это – экономия на будущее.

Живое дерево в горшке – дороже всего. Его цена зависит от размера саженца и породы. Самая маленькая и дешевая елочка, которую мы нашли (50 см), стоила 350 грн. Большие саженцы – около 1000 грн и больше.

Можно сэкономить? Если вы не можете купить елку, но хотите создать дома атмосферу праздника, можно ограничиться живой сосновой веткой. Их очень много остается после стихийных елочных базаров, и они никому не нужны. Если вы заберете несколько таких веточек домой, то даже сделаете хорошее дело, ведь дворникам не придется на следующее утро их собирать и выбрасывать.

На полноценной елке сэкономить нельзя. Самые пушистые и красивые стоят недешево, и даже 31 декабря сбить цену на них практически невозможно. Дешевле можно приобрести поврежденные, осыпающиеся деревья, но вряд ли такой элемент праздничного декора вас порадует.

Так же не стоит экономить на украшениях, в частности, на гирляндах, утверждает Максим Несмиянов:

"Когда вы выбираете гирлянды, уточняйте их характеристики. На рынке есть такие украшения стоимостью около 60 грн, но когда там перегорает одна лампочка – все, что идут за ней, тоже не работают. У них гарантия до 14 дней. Потому выгоднее взять гирлянду от 200 гривен, они безопаснее, если перегорает одна лампочка – все остальные работают, и гарантия – от 2-х лет".

Стоимость новогоднего стола и елок в этом году немного выросла. Но сами украинцы богаче не стали. Это значит, что спрос на дорогие закуски и алкоголь будет только снижаться, а многие граждане попытаются потратить на праздники как можно меньше денег. Потому части украинцев Новый год-2021 обойдется даже дешевле, чем предыдущие празднования.