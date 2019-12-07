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7 декабря • обновлено в 15:40
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Как платить за коммуналку на 30% меньше: Гончарук дал ответ

1.4т
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Украинцы могут снизить суммы в платежках на 30%. Для этого необходимо провести термомодернизацию дома, что позволит снизить расход тепла.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в интервью изданию РБК. Так, более 60% в платежках, которые приходят жильцам многоквартирных домов, приходится на тепло и горячую воду.

"Если это основная часть расходов, то чтобы оптимизировать эту ситуацию, если я хочу снизить платежку, нужно начинать с этого. Как это сделать? Там есть две составляющих – цена тепла (в которой почти 80% составляет цена газа) и объем потребления", – сказал глава правительства.

Как платить за коммуналку на 30% меньше: Гончарук дал ответ

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Говоря об термомодернизации, Гончарук отметил, что "все истории с пенопластом, который лепится к стене", создают больше вреда.

"Если серьезно говорить о термомодернизации многоквартирных домов в нашей стране, мы будем экономить примерно от 25 до 60, иногда 70% тепла. Это означает, что в этой части платежка может снизиться на 30%, а в отдельных случаях даже вдвое", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Украины задалось целью уменьшить потери при потреблении тепла, горячей воды и отопления, а также других ресурсов в домах украинцев на 20%.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
тарифы
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
А еще можно не мыться!!!!!!))))))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Поменять квартиру на меньшую. Ещё лучше на комнату в коммуналке.
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