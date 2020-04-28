Как перевести от 5 тыс. грн по новым правилам: в Украине вступил в силу финансовый закон

В Украине с 28 апреля для того, чтобы перевести сумму от 5 тыс. грн, нужно будет пройти идентификацию.

О том, как будут работать новые правила – читайте в материале OBOZREVATEL.

Проверять будут все переводы от 5 тыс. грн?

Нет. Проверять должны переводы от 400 тыс. грн и подозрительные операции. А вот для того, чтобы перевести от 5 тыс. грн, нужно будет всего лишь пройти идентификацию.

Как будут проводить идентификацию?

Легче всего – с помощью банковской карты. То есть если вы при работе с терминалом идентифицируете себя картой, то вы уже прошли идентификацию. А если карты нет, придется показать паспорт.

И как показывать паспорт терминалу?

Покамест никак. К концу года все терминалы должны оборудовать специальным устройством, которое будет считывать документы. Сейчас же, если нет карты, перевести деньги можно, например, через кассу банка, показав паспорт сотруднику банка.

Зачем это нужно?

Такое новшество предусмотрено новым законом о финансовом мониторинге. Банков новшества коснется меньше всего, они и так проводили идентификацию своих клиентов. А вот другим финансовым учреждениям придется перестроиться и научиться "знакомиться" со своими клиентами.

Какие есть исключения?

Эти нормы не коснутся:

оплату коммуналки ;

оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также на кредиты в сумме до 30 тыс. грн;

переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

снятие средств со своего счета.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские банки могут продлить срок действия банковских карточек своим клиентам, если он будет истекать во время карантина.