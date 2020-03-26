Как не возвращать кредит и не платить ипотеку из-за карантина: все о кардинальном новшестве НБУ

Национальный банк объявил о том, что на время карантина украинцы могут воспользоваться кредитными каникулами. То есть отсрочить все платежи по ипотеке, кредитной карте и т. д.

О том, как работает новшество, кто им может воспользоваться и за что все равно придется заплатить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Можно просто перестать платить кредит, ипотеку?

Нет!

Отменили только пени и штрафы за неуплату, кроме того, запретили забирать залог (квартиру, например) за неуплату. Вместе с этим ввели "кредитные каникулы" для всех нуждающихся. Что это такое? Это всего лишь отсрочка. То есть заплатить все равно придется, но после карантина, в мае.

Чтобы на время карантина перестать платить, нужно обратиться банк. Для этого регулятор рекомендовал всем финансовым учреждениям вывесить на своем сайте специальную форму. Ее нужно заполнить и после этого банк проанализирует заявку и предоставит новые условия.

Банк должен всем предоставлять кредитные каникулы?

Нет. В заявке нужно указать свои данные, номер кредитного договора и также причину, по которой вы потеряли возможность платить и желательно ее подтвердить. Например, если вы временно лишились дохода или он сократился и подтвердить это.

Если вы не погашали кредит и до 7 марта (до карантина), вероятно, банк может вам отказать.

На время каникул не будет насчитываться процент по кредиту/ипотеке?

Будет, но платить этот процент можно будет после карантина. В НБУ объясняют это тем, что депозиты все равно приходится выплачивать с процентами и у банка должна быть возможность зарабатывать. Пени и штрафов не будет, но предусмотренный в договоре процент по кредиту останется.

А как потом платить то, что не выплатил за время карантина? Весь же график платежей нарушится

Это уже зависит от банка. Он вместе с клиентом должен разработать новый график и перенести платежи, разбить их на весь период уплаты долга или, например, продлить сроки.

И что, это уже работает?

Да, по некоторым кредитам банки уже пошли на такой шаг. Но важно понимать, что этим правом должны пользоваться только те, кто действительно потерял часть дохода, а не все должники.

А если на сайте моего банка нет никаких инструкций, что делать?

Звоните на горячую линию банка и спрашивайте о такой возможности. Если банк проигнорирует все просьбы, следом звоните на горячую линию НБУ (0 800 505 240), консультируйтесь, как должен был поступить банк в вашей ситуации, оставляйте жалобу и требуйте, чтобы регулятор вмешался в ситуацию.

Главное: долг никто прощать не будет

"Кредитные каникулы – не прощение долгов, а отсрочка их уплаты. На период карантина разрешено не платить тело кредита и проценты, но банки продолжают насчитывать проценты за пользование кредита", – пояснила первый зам главы НБУ Екатерина Рожкова.

Также стоит обратить внимание, что пени и штрафы за неуплату кредитов не будут начисляться с 1 марта по 30 апреля. После этого восстановятся все старые правила, предусмотренные в вашем договоре.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал об основных новшествах НБУ (как будут работать отделения, что будет с валютой и депозитами).

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