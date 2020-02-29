Как не платить абонплату на газ в Украине: назван единственный способ

Украинцы имеют право не вносить абонентскую плату за только после расторжения договора с оператором ГРМ.

Об этом сообщает сервис 104.ua. Так, если вы не пользуетесь газом, чтобы не вносить абонплату необходимо написать заявление о расторжении договора с оператором. Тогда в месте подключения объекта к газовой сети газопровод перерезают, и устанавливают на него так называемую инвентарную заглушку.

Цена на газ летом упадет в полтора раза Коллаж

"Место подключения, где перерезают газопровод, согласно ПБСГ – "точка обеспечения мощности на сетях оператора ГРМ, от которой построены сети до точки присоединения заказчика (клиента – ред.)". Таким образом, опломбирование крана в доме/квартире не является основанием для прекращения формирования

счетов на доставку газа", – говорится в пояснении портала.

Для восстановления доставки газа необходимо заключить новый договор с оператором ГРМ. После чего объект клиента присоединят к газовой сети, а плату за доставка рассчитают согласно Кодекса ГРМ (по плановым объемам потребления).

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2020 ввели абонплату за газ. Платить придется за инфраструктуру.

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а в России – избавиться арбитражных исков.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!