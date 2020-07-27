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Как изменятся зарплаты в Украине из-за кризиса: работодатели раскрыли планы

Личные финансы
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Как изменятся зарплаты в Украине

Как изменятся зарплаты в Украине.

В Украине в связи с экономическим кризисом почти треть работодателей заявили об отмене планов о повышении заработных плат. При этом только половина компаний сохранила план о повышении зарплат без изменений.

Об этом говорится в результатах опроса работодателей, проведенного "Делойт" в Украине и Американской торговой палатой. Повышать зарплаты будут в сферах производства и работы с клиентами. Представители именно этих двух направлений отвечали, что планируют повышать свои сотрудникам заработные платы, как это уже было запланировано.

Кому будут повышать зарплаты

Кому будут повышать зарплаты Презентация исследования

При этом 23% респондентов заявили, что вообще откажутся поднимать зарплаты либо всему персоналу, либо отдельным категориям. "Чаще всего уменьшение процента пересмотра заработных плат происходило для топ-менеджеров и работников офиса, а увеличение процента – работникам производства", – говорится в исследовании.

Кому будут повышать зарплаты

Кому будут повышать зарплаты Презентация исследования

Половина компаний-респондентов, где существует программа краткосрочного стимулирования, планирует

выплачивать бонусы сотрудникам без изменений. 81% компаний разрабатывают или уже разработали план действий после выхода из карантина, и только 9% еще не занимались его разработкой.

Опрос проводился в период с 1 по 19 июня. В нем приняли участие 22 компании. Среди респондентов – почти половина (45%) топ-менеджеров и HR-директоров, 36% руководителей среднего звена и HR-менеджеров, а также старшие HR-специалисты, HR-специалисты и представитель финансовой функции.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили, что рабочую неделю необходимо сократить до 4 дней. Ряд стран уже внедрили нововведение: практика показывает, что продуктивность не теряется, а настроение сотрудников улучшается.

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