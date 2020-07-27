Как изменятся зарплаты в Украине из-за кризиса: работодатели раскрыли планы

В Украине в связи с экономическим кризисом почти треть работодателей заявили об отмене планов о повышении заработных плат. При этом только половина компаний сохранила план о повышении зарплат без изменений.

Об этом говорится в результатах опроса работодателей, проведенного "Делойт" в Украине и Американской торговой палатой. Повышать зарплаты будут в сферах производства и работы с клиентами. Представители именно этих двух направлений отвечали, что планируют повышать свои сотрудникам заработные платы, как это уже было запланировано.

Кому будут повышать зарплаты Презентация исследования

При этом 23% респондентов заявили, что вообще откажутся поднимать зарплаты либо всему персоналу, либо отдельным категориям. "Чаще всего уменьшение процента пересмотра заработных плат происходило для топ-менеджеров и работников офиса, а увеличение процента – работникам производства", – говорится в исследовании.

Кому будут повышать зарплаты Презентация исследования

Половина компаний-респондентов, где существует программа краткосрочного стимулирования, планирует

выплачивать бонусы сотрудникам без изменений. 81% компаний разрабатывают или уже разработали план действий после выхода из карантина, и только 9% еще не занимались его разработкой.

Опрос проводился в период с 1 по 19 июня. В нем приняли участие 22 компании. Среди респондентов – почти половина (45%) топ-менеджеров и HR-директоров, 36% руководителей среднего звена и HR-менеджеров, а также старшие HR-специалисты, HR-специалисты и представитель финансовой функции.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили, что рабочую неделю необходимо сократить до 4 дней. Ряд стран уже внедрили нововведение: практика показывает, что продуктивность не теряется, а настроение сотрудников улучшается.