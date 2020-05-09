Как и кому можно оформить пособие на детей онлайн в Украине: пояснение

Кабмин начал выплачивать помощь предпринимателям, которые воспитывают детей в возрасте до 10 лет. Ее размер – от 1779 до 2218 гривен.

Эта услуга появилась на портале "Дія". На сайте Минцифры объяснили, как ею воспользоваться, чтобы получить от государства деньги. По подсчетам министерства социальной политики, эта выплата касается более 300 тысяч ФЛП, в которых воспитывается около 400 тысяч детей.

Помощь ФЛП на детей

Размер помощи

Пособие назначается на каждого ребенка с месяца подачи заявления на период карантина и на один месяц после его завершения. Она равна сумме прожиточного минимума:

1779 грн в месяц – на ребенка в возрасте до шести лет;

2218 грн в месяц – на ребенка в возрасте от 6 до 10 лет.

Кто имеет право на помощь

Получить денежную помощь могут ФЛП, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к I и II группе плательщиков единого налога.

Право на получение помощи имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся родителями или опекунами ребенка в возрасте до 10 лет и на законных основаниях проживающие на территории Украины.

Как воспользоваться услугой онлайн

Необходимо найти ее на портале "Дія", перейти по ссылке, зарегистрироваться и авторизоваться с помощью Gov ID с использованием электронной подписи, технологий BankID или MobileID.

Услуга на государственном портале "Дія"

После авторизации необходимо заполнить заявление с указанием персональных данных заявителя, данных о детях и данных для перечисления средств, а также добавить все указанные документы.

Какие документы нужно предоставить

фотокопия свидетельства о рождении ребенка;

фотокопия справки из Пенсионного фонда об уплате ЕСВ за 2019 год и при необходимости сканированная копия документа, удостоверяющего проживание на территории Украины для иностранцев и лиц без гражданства;

если над ребенком установлена опека, заявитель должен добавить сканированную копию решения районной госадминистрации в Киеве и Севастополе, исполнительного органа городского, районного, поселкового совета объединенной территориальной общины или суда.

"Время, нужно потратить на подачу заявления онлайн, составляет 10 минут. Заявление рассматривается органами социальной защиты в течение 3-х рабочих дней. Письмо с результатом поступает на указанный при регистрации электронный адрес. Обязательным условием назначения помощи является уплата ЕСВ за все месяцы 2019 года после государственной регистрации ФЛП", – отметили в Минцифры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со среды, 6 мая, началась выплата материальной помощи для физлиц-предпринимателей, воспитывают детей.

Кабинет министров выделил 1,6 млрд грн с бюджетного фонда борьбы с COVID-19 для помощи на детей физических лиц-предпринимателей.