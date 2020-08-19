Как в СССР печатали фальшивые деньги: раскрыта история "гения из сарая" Виктора Баранова

Во времена СССР подделка денег была одним из самых тяжких преступлений, которое в разные наказывалось вплоть до расстрела. Однако плотнику Виктору Баранову удалось целое десятилетие обманывать всю денежную систему страны.

Баранов в Ставропольском крае отучился на плотника-паркетчика, отслужил в армии и начал изобретать. Свои оригинальные проекты он предлагал предприятиям, но молодого гения не принимали всерьез. Никого не интересовала модернизация производств, говорится в публикации на "Рамблере".

Тогда Баранов решил заняться опасным "искусством" – подделывать деньги. Сначала ему просто хотелось проверить, сможет ли он повторить государственные денежные знаки.

Фальшивомонетчик Виктор Баранов maximonline.ru

"Мужчина начал с изучения производственной литературы в Ленинской библиотеке Москвы, потом вернулся в Ставропольский край и начал тайную работу. "Цех" Баранов соорудил прямо в сарае во дворе своего дома. Собрав первый станок, он начал печатать 50-рублевые купюры. При этом у изобретателя они получились даже качественнее, чем у Гознака. Поэтому Баранов специально ухудшил качество бумажек, чтоб они не казались слишком идеальными", – рассказали журналисты ресурса.

Самой защищенной в СССР была 25-рублевая банкнота, и Баранов не мог не проверить свои силы на ней. И у него получилось.

Поддельные рубли в материалах дела Виктора Баранова maximonline.ru

"При этом Баранов скрывал свое "хобби" от всех. Хранил станок под верстками в разобранном виде и на людях был примерным семьянином, работающим водителем в гараже Ставропольского крайкома КПСС. Он тратил деньги по чуть-чуть, а его семья жила скромно. Спустя годы денежного криминала Барановы сделали лишь одно крупное приобретение – купили автомобиль "Нива", – говорится в публикации.

Оборудование, на котором печатались фальшивки maximonline.ru

К семидесятым годам в МВД и КГБ решили, что в Советах орудует банда фальшивомонетчиков. По всей стране изъяли около пятисот фальшивых купюр крайне высокого качества. Специалисты с трудом отличали их от оригинала. Поэтому органы решили, что купюры печатают в Штатах или же те, кому сотрудники Гознака сливают секреты производства.

В апреле 1977 года Баранова задержали на рынке в Черкесске. Он пытался разменять 25-рублевую купюру и имел при себе еще 77 фальшивок. Когда милиция спросила у мужчины, кто он такой, он не стал ничего придумывать.

"Я – фальшивомонетчик!", – гордо ответил Баранов.

Мужчина все рассказал следствию и подробно описал свою технологию производства. Сложно было поверить, что такое можно провернуть в одиночку. Однако было доказано, что у Барановых сообщников не было. Установлено, что изобретатель произвел около 30 тысяч фальшивых рублей.

Матрицы для подделок maximonline.ru

"В тюрьму Баранова посадили, но его талант признали и даже внедрили одно из его изобретений в производство на Гознаке. Будучи в неволе, талантливый фальшивомонетчик написал рекомендации для министра МВД СССР по улучшению защиты денежных купюр", – подытожили историю "преступного гения" авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за все время существования Советского Союза в нем прошло несколько денежных реформ, так что внешний вид денег может удивить разнообразием. А первые продуктовые карточки, ставшие символом конца "совка", появились еще в 1921 году.